Gossip: il ballerino Andreas Muller aprirà un negozio

Tempo di nuove sfide per Andreas Muller. Il ballerino ha annunciato che presto aprirà un negozio. Con un video pubblicato su Instagram, il 29enne ha mostrato il locale ancora in fase di ristrutturazione. Ad accompagnarlo la compagna Veronica Peparini e le loro gemelline, Ginevra e Penelope.

Una novità, di cui presto rivelerà ulteriori dettagli, accolta con entusiasmo dalla maggior parte dei followers e con un pizzico di ‘delusione’ da altri. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ha così risposto a uno dei commenti “con il solo scopo di riflettere a voce alta e non polemizzare!”.

Il messaggio in questione riporta: “Io ero rimasta che faceva il ballerino comunque”. “Assolutamente sì. In realtà ballo poco a causa del mercato italiano, comunque a prescindere sono anche coreografo da un po’ di anni, ho avuto il piacere di fare dei bei lavori sia da ballerino che appunto da coreografo. Poi sono anche uno a cui piace vivere e rischiare, quindi mi lancio in nuove avventure“, la risposta di Andreas.

In due storie successive, poi Muller approfondisce l’argomento. “Lavoro come ballerino professionista da quando ho 20 anni. L’anno prossimo ne faccio 30. In questi 10 anni ho vissuto delle esperienze bellissime e non starò qui ad elencare quello che può essere un grande o un piccolo curriculum perché secondo me non è quello a determinare il talento visto che, oltre l’investimento personale e la predisposizione, come in tutte le cose anche in questo mestiere esiste la fortuna, il posto giusto con le persone giuste”, spiega.

“IN 10 ANNI MOLTE COSE SONO CAMBIATE, IO IN PRIMIS”

“Certo- sottolinea – è che, come in tutti i lavori, devi fare delle rinunce e dei sacrifici. Ed io so i sacrifici che ho fatto e a cosa ho dovuto rinunciare per arrivare fin qui a differenza di quello che (qualche scemo si pensa. Ho sempre avuto il desiderio di creare un curriculum di cui poter andare fiero facendo quindi (dopo aver fatto la gavetta) una selezione di lavori, accettandone così alcuni e rifiutandone altri. Questo mi ha sicuramente portato ad avere una rete di contatti ristretta e a lavorare dove avevo il piacere di essere“.

Muller ne è sicuro: “In 10 anni credo anche che molte cose siano cambiate, io in primis poiché tutto nella vita si evolve, si cresce e cambiano le esigenze”.

“CONTINUERÒ A LASCIARE LA PORTA APERTA ALL’ARTE”

“Per chi si preoccupa, tranquilli. Continuerò a lasciare la porta aperta come ho sempre fatto per l’arte. Sappiate solo che non è facile e mi sono messo a nudo per raccontarlo”, dice ancora il ballerino. “Ballerò dove avrò il piacere di ballare. Continuerò a essere in sala con i ragazzi che hanno voglia di studiare con me, continuerò a sviluppare la mia vena creativa e le mie capacità coreografiche perché ho voglia di scoprirmi sempre di più e raggiungere nuovi obiettivi”, assicura.

“Di certo, non mollo quello che è stato uno dei miei primi amori della mia vita finché le gambe reggeranno”, spiega Andreas. “Nel frattempo, però, aprirò questo mio primo negozio che spero possa avere la stessa fortuna e lo stesso talento che credo di aver avuto io“, aggiunge. “So che non lo faccio spesso, ma questa è la nuova versione di me: grazie del continuo supporto e sostegno”, conclude.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)