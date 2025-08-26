Estrazione Superenalotto 26 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 26/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 26 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 136 del 26/8/2025
12-23-25-34-41-63
Numero Jolly
21
Numero Superstar
20
Quote Superenalotto del 26 agosto 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 40.032,50
|punti 4
|557
|€ 296,18
|punti 3
|21.100
|€ 23,35
|punti 2
|321.759
|€ 5,00
Quote Superstar del 26 agosto 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 29.618,00
|3 stella
|120
|€ 2.335,00
|2 stella
|1.846
|€ 100,00
|1 stella
|11.416
|€ 10,00
|0 stella
|23.022
|€ 5,00