Fino al 7 settembre prosegue la rassegna Armonie di Corte

Tre domeniche all’imbrunire per attraversare i secoli e riscoprire il Castello Volante di Corigliano d’Otranto in tutta la sua storica bellezza: dal 24 agosto al 7 settembre (dalle 18:30 | info e prenotazioni 3519137972) con la rassegna Armonie di Corte, le sale, i cortili e le terrazze dell’antica fortezza si animeranno con un’esperienza immersiva che unisce visite guidate a tema, concerti di musica antica in costume e un aperitivo al tramonto.

Ogni serata sarà dedicata a un periodo diverso tra racconti e suggestioni musicali. Si parte domenica 24 agosto con un viaggio nel Medioevo, tra vita quotidiana e reperti legati alla mensa dell’epoca. Il 31 agosto si entrerà nel cuore del Rinascimento, tra cronache e oggetti di lusso nella corte della famiglia De Monti, mentre il 7 settembre sarà la volta del Barocco, tra affreschi, allegorie e fastosi ricevimenti.

La visita guidata a cura dell’Infopoint inizierà alle 18:30 e sarà seguita alle 19:30 da un concerto con aperitivo sulle terrazze di Nuvole, bar e bistrot del Castello. Protagonista musicale sarà l’Ensemble Concentus composto dalla musicista, cantante e ricercatrice salentina Vania Palumbo (voce, lyra e percussioni), che si occupa da anni di musica antica, medievale e tradizionale, con una particolare attenzione al repertorio femminile e alle sonorità arcaiche, Angela Lacalamita (liuto e salterio), Giovanna Tricarico (organo portativo, arpa gotica e spinetta) e Maurizio Ria (viola da gamba e quinterna), fondatore del progetto nel 1992.

L’Ensemble Concentus è formato da musiciste e musicisti di comprovata esperienza, attivi da anni sulla scena musicale nazionale e internazionale. Oltre a un’intensa attività concertistica, vantano collaborazioni con numerose formazioni specializzate nell’esecuzione storicamente informata e con gruppi coreutici dedicati alle danze antiche. Grazie a un ampio strumentario e alla presenza di polistrumentisti, l’ensemble propone programmi filologicamente accurati che attraversano i secoli, dal Medioevo al Settecento. Nel 2018 ha ricevuto il premio “Italia Medievale”, dopo una valutazione tecnico-artistica da parte di esperti e a una votazione popolare.

Il costo di ogni serata è di 27 euro (visita, concerto e aperitivo), con possibilità di abbonamento al prezzo speciale di 70 euro.

Dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00 (info e prenotazioni 3519137972) si potranno scoprire il Castello e il Borgo grazie alle esperienze proposte dall’Infopoint, luogo in cui tutti i viaggiatori trovano accoglienza. Sempre dal martedì alla domenica dalle 18:30 (info e prenotazioni tavoli 3343429268⁣ – nuvole@ilcastellovolante.it), sulle terrazze di Nuvole, cocktail bar e bistrot dell’antico maniero, sarà possibile degustare un aperitivo e apprezzare il menù proposto dallo chef Lorenzo Bianco, sorseggiando un cocktail dalla lista scelta con cura da Michele Contini.