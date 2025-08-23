Estrazione Superenalotto 23 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 23/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 23 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 135 del 23/8/2025

4-29-40-47-52-80

Numero Jolly

4

Numero Superstar

61

Quote Superenalotto del 23 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 28.225,96
punti 4576 302,42
punti 319.365 26,90
punti 2310.415 5,19

Quote Superstar del 23 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella73 2.690,00
2 stella1.225 100,00
1 stella7.928 10,00
0 stella18.084 5,00