Al River Garden Cremona il 23/8 Samsara Tour e il 30/8 Mazzocchi

Sabato 23 agosto il Samsara Tour fa tappa al River Garden Cremona, a Soncino, con una delle date più attese dell’estate. Il Samsara Beach è da anni un simbolo di divertimento e condivisione, un luogo dove ballare, cantare e sorridere insieme agli amici. Ogni appuntamento del tour è una festa di energia e vibrazioni positive. In console ci sarà Danilo Seclì, dj e producer che rappresenta il sound potente e coinvolgente del Samsara e più in generale la carica della musica salentina. Al microfono, invece, la voce di Fabio Marzo, vocalist capace di trascinare il pubblico e trasformare ogni serata in uno show indimenticabile.

E non è finita: venerdì 30 agosto al al River Garden Cremona, a Soncino, arriva Giordano Mazzocchi (nella foto) oggi conosciuto semplicemente come Mazzocchi. Con quasi un milione di follower su Instagram, è una figura amatissima non solo per le sue apparizioni televisive ma soprattutto per la sua energia dietro al mixer. Il suo percorso parte nel 2017 nel mondo dello spettacolo, ma dal 2018 ha scelto di intraprendere con decisione la carriera da dj, conquistando la scena musicale con set travolgenti. Durante la pandemia si è concentrato sulla produzione, per poi tornare nel 2021 con un ritmo ancora più deciso e un sound che continua a far ballare ovunque arrivi.