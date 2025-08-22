Estrazione Superenalotto 22 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 22/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 22 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 134 del 22/8/2025
7-25-38-39-66-69
Numero Jolly
17
Numero Superstar
24
Quote Superenalotto del 22 agosto 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|€ 183.771,32
|punti 5
|4
|€ 29.686,14
|punti 4
|468
|€ 264,07
|punti 3
|15.250
|€ 24,04
|punti 2
|235.868
|€ 5,00
Quote Superstar del 22 agosto 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 26.407,00
|3 stella
|84
|€ 2.404,00
|2 stella
|1.162
|€ 100,00
|1 stella
|7.517
|€ 10,00
|0 stella
|15.603
|€ 5,00