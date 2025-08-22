Estrazione Superenalotto 22 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 22/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 22 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 134 del 22/8/2025

7-25-38-39-66-69

Numero Jolly

17

Numero Superstar

24

Quote Superenalotto del 22 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+12 183.771,32
punti 54 29.686,14
punti 4468 264,07
punti 315.250 24,04
punti 2235.868 5,00

Quote Superstar del 22 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 26.407,00
3 stella84 2.404,00
2 stella1.162 100,00
1 stella7.517 10,00
0 stella15.603 5,00