Estrazione Superenalotto 21 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 21/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 21 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°133 del 21/8/2025
49-56-57-61-62-86
Numero Jolly
16
Numero Superstar
53
Quote Superenalotto del 21 agosto 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 30.880,75
|punti 4
|329
|€ 484,03
|punti 3
|12.756
|€ 37,26
|punti 2
|214.974
|€ 6,84
Quote Superstar del 21 agosto 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 48.403,00
|3 stella
|58
|€ 3.726,00
|2 stella
|1.165
|€ 100,00
|1 stella
|8.234
|€ 10,00
|0 stella
|22.211
|€ 5,00