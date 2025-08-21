Estrazione Superenalotto 21 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 21/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 21 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°133 del 21/8/2025

49-56-57-61-62-86

Numero Jolly

16

Numero Superstar

53

Quote Superenalotto del 21 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 30.880,75
punti 4329 484,03
punti 312.756 37,26
punti 2214.974 6,84

Quote Superstar del 21 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 48.403,00
3 stella58 3.726,00
2 stella1.165 100,00
1 stella8.234 10,00
0 stella22.211 5,00