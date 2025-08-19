Garante Privacy interviene sul caso del filmato intimo tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Filmato intimo tra De Martino e la nuova compagna sottratto dal sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione romana della compagna del conduttore. Interviene il Garante

Un filmato intimo tra Stefano De Martino e la compagna Caroline Tronelli sta girando da giorni su siti e social. Il video è stato sottratto dal sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione romana della compagna del conduttore dove viene ripreso in momenti di vita quotidiana ma anche in momenti sessualmente espliciti. De Martino e la nuova compagna hanno denunciato il fatto alla polizia postale e hanno fatto sapere che un eventuale risarcimento sarà devoluto in beneficenza a sostegno di iniziative per bambini e progetti contro il cyberbullismo. La denuncia penale è stata presentata alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani

Sul caso intanto è intervenuto anche il Garante della privacy. “A seguito del reclamo presentato dal Sig. Stefano De Martino in relazione alla divulgazione in rete di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione della compagna e che riguardano la sfera personale ed intima di entrambi, il Garante privacy- si legge- ha ordinato l’immediata limitazione definitiva del relativo trattamento, disposta nei confronti di chiunque abbia divulgato i predetti filmati; il Garante ha, inoltre, adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati.

Il Garante – che ha frattanto avviato un’istruttoria in merito all’accaduto e all’esito della quale si riserva ogni opportuno provvedimento sia di natura sanzionatoria che correttiva nei confronti di coloro che risultassero responsabili delle violazioni accertate – ricorda che la divulgazione di contenuti che riguardano la sfera personale ed intima, anche di personaggi noti, è suscettibile di determinare un pregiudizio grave e irreparabile per i soggetti coinvolti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)