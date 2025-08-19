Estrazione Superenalotto 19 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 19/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 19 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 132 del 19/8/2025

5-10-51-62-77-81

Numero Jolly

74

Numero Superstar

58

Quote Superenalotto del 19 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 132.347,93
punti 4477 287,61
punti 318.642 21,89
punti 2279.732 5,00

Quote Superstar del 19 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella92 2.189,00
2 stella1.242 100,00
1 stella8.067 10,00
0 stella16.097 5,00