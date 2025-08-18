Madonna a Siena per il Palio e la sua festa di compleanno: “Mi ha toccato il cuore”

La cantante americana Madonna anche quest’anno ha scelto l’Italia per spegnere le candeline: “Siena mi ha toccato il cuore”

Esce dall’hotel circondata dal suo ‘team’, coperta da occhialoni e cappello, ma è impossibile non notarla. I cittadini e i turisti di Siena- accorsi in tanti nei giorni del Palio- scattano foto e video per riprenderla e si affrettano a postarli sui social per registrare la loro ‘conquista’. Insomma, non è un segreto che Madonna sia stata nella città toscana, dove ha assistito al Palio e alla vittoria della contrada del Valdimontone e dove ha festeggiato in grande stile il suo compleanno.

IL PALIO VISTO DA UNA LOCATION UNICA

La star ha infatti seguito il Palio dell’Assunta da una location privilegiata: da una grande finestra di Palazzo Pannocchieschi d’Elci, che si affaccia direttamente su piazza del Campo. Tante le foto scattate dai curiosi che l’hanno notata mentre assisteva alla corsa, trasformandola inevitabilmente anche in un evento glamour. La sua presenza ha portato fortuna al cavallo Anda e Bola e al fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo, vincitori del Palio.

FESTA DI COMPLEANNO ANCORA IN ITALIA

Saranno le sue origini, sarà che è la patria della moda, che ci è stata spesso e la conosce: a Louise Veronica Ciccone l’Italia deve piacere davvero tanto. Sono infatti due anni di fila che la sceglie come location delle sue vacanze e del suo compleanno, che cade proprio in piena estate, il 16 agosto. L’anno scorso Madonna lo ha celebrato con una visita speciale al parco archeologico di Pompei, e quest’anno, che compie un anno in più, 67 anni precisamente, ha scelto di festeggiare nella città del Palio, proprio in occasione del celebre evento sportivo.

MADONNA ‘PORTAFORTUNA’ PER LA CONTRADA VALDIMONTONE

La cantante, come riporta il quotidiano La Nazione, è arrivata nel cuore della città toscana ieri, intorno alle 16 di sabato 16 agosto, giorno del suo compleanno. La città e le sue contrade le sono apparse subito addobbate a festa per la “Carriera” e lei stessa è rimasta sorpresa. “È un sogno, non credevo esistesse un posto così bello”, avrebbe detto a chi le era vicino, secondo quanto riportato dal quotidiano. La scelta di festeggiare il compleanno a Siena, nella giornata del Palio, non sarebbe stata organizzata con grande anticipo: l’idea sarebbe nata solo pochi giorni prima. Chissà, magari proprio la presenza della pop star ha portato fortuna alla contrada vincitrice, il Valdimontone.

IL PARTY A 5 STELLE SOLO PER “INTIMI”

Finita la corsa, Madonna ha raggiunto a piedi il Grand Hotel Continental, albergo a 5 stelle nel centro storico, dove ha organizzato una cena privata con una trentina di ospiti super selezionati. Tra loro, i figli Rocco Ritchie, 25 anni, e David Benda, 19 anni, che le hanno intonato un affettuoso “Happy Birthday“. Presenti al fianco della festeggiata anche il fidanzato, il 28enne Akeem Morris, l’attrice Debi Mazar, sua amica del cuore, il cantante Sting e la moglie Trudie Style.

IL SALUTO AI FAN PRIMA DI LASCIARE SIENA

Nonostante il cordone di sicurezza attivato fuori dall’hotel, presidiato da carabinieri, poliziotti e staff privato, all’esterno hanno atteso la star decine di fan e curiosi per farle gli auguri, strapparle un saluto e magari un selfie. Poco prima dell’una di notte, la cantante è apparsa per accontentarli, facendo loro un inaspettato regalo, prima di salire in auto e lasciare definitivamente Siena e le sue bellezze.

(video credit: alvian sculture/fb; photo credit: profili pubblici di cittadini/fb)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)