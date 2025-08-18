Estrazione Superenalotto 18 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 18/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 18 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 130 del 18/8/2025
5-19-58-59-83-87
Numero Jolly
10
Numero Superstar
32
Quote Superenalotto del 18 agosto 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 37.418,27
|punti 4
|414
|€ 282,84
|punti 3
|15.232
|€ 22,77
|punti 2
|226.565
|€ 5,00
Quote Superstar del 18 agosto 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 28.284,00
|3 stella
|45
|€ 2.277,00
|2 stella
|848
|€ 100,00
|1 stella
|5.527
|€ 10,00
|0 stella
|11.097
|€ 5,00