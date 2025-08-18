Estrazione Superenalotto 18 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 18/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, lunedì 18 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 130 del 18/8/2025

5-19-58-59-83-87

Numero Jolly

10

Numero Superstar

32

Quote Superenalotto del 18 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 37.418,27
punti 4414 282,84
punti 315.232 22,77
punti 2226.565 5,00

Quote Superstar del 18 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 28.284,00
3 stella45 2.277,00
2 stella848 100,00
1 stella5.527 10,00
0 stella11.097 5,00