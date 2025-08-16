Estrazione Superenalotto 16 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 16/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato16 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 131 del 16/8/2025

6-15-25-31-72-79

Numero Jolly

54

Numero Superstar

31

Quote Superenalotto del 16 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 80.237,17
punti 4613 269,68
punti 322.579 21,87
punti 2331.111 5,00

Quote Superstar del 16 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 26.968,00
3 stella161 2.187,00
2 stella1.817 100,00
1 stella9.286 10,00
0 stella16.550 5,00