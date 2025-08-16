Alessio e Sonia M. di Temptation Island si sarebbero cancellati dall’Ordine degli avvocati

Temptation Island, Alessio e Sonia M. si sono cancellati dall’Ordine degli avvocati? Ecco cosa sappiamo: a riportare l’indiscrezione è il settimanale Oggi

È stata la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island ed è stata anche la prima coppia a scoppiare all’interno del reality che è andato in onda su Canale 5. Stiamo parlando degli avvocati pugliesi Alessio Loparco e Sonia Mattalia.

Il settimanale Oggi riporta fonti d’ambiente giudiziario secondo cui “il 12 giugno 2025, prima della messa in onda di Temptation Island, Alessio e la compagna Sonia Mattalia si sono cancellati dall’Ordine degli avvocati. Perché l’hanno fatto? Sperano di far carriera nel mondo dello spettacolo? O ‘si sono dovuti cancellare prima che l’Ordine li colpisse con un provvedimento disciplinare per la partecipazione a una trasmissione che poteva essere lesiva della dignità della professione forense’?”.

Per contratto con la produzione del programma di Canale 5, scrive ancora Oggi, “l’uomo è vincolato al silenzio fino a metà settembre, ma a Foggia tutti parlano di lui. Davanti al condominio in cui abitano, il padre Pietro Loparco, 76, e la madre Rosa Calabrese, 73, non si danno pace: ‘Alessio, sono sette mesi che sei sparito– dice la mamma- non rispondi alle telefonate e ai messaggi. Ma perché? Non farci soffrire, facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio’. Descrivendo il figlio, il terzo di quattro, i genitori sottolineano la sua forza di volontà. ‘S’é diplomato in ragioneria e sapeva che in casa non c’erano soldi per andare avanti negli studi. Ha fatto tutto da solo, non ha mai chiesto un quattrino, accettava lavoretti d’ogni genere e s’è pagato l’università in Legge. Era così entusiasta che anche con noi parlava un linguaggio incomprensibile. L’ha fatto anche in Tv e molta gente oggi lo critica. Ma lui è fatto così’”.

