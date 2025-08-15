Estrazione Superenalotto Ferragosto 2025 posticipata: ecco a quando

Estrazione Superenalotto di Ferragosto 2025 posticipata a lunedì 18 agosto: stasera niente sestina vincente ma ben 5 concorsi la prossima settimana
Ferragosto 2025 senza Superenalotto. In occasione della festività infatti, saranno posticipate le estrazioni dei concorsi:
- N°130 di venerdì 15 agosto a sabato 16 agosto 2025
- N°131 di sabato 16 agosto a lunedì 18 agosto 2025
Per non perdere l’appuntamento con SuperEnalotto ricorda che è possibile partecipare a tutti i concorsi anche in abbonamento sia online, da app o in ricevitoria.