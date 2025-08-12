Estrazione Superenalotto 12 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 12/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 12 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 128 del 12/8/2025

7-11-26-59-82-83

Numero Jolly

xx

Numero Superstar

54

Quote Superenalotto del 12 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 510 15.900,84
punti 4733 223,53
punti 324.126 20,28
punti 2345.852 5,00

Quote Superstar del 12 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella8 22.353,00
3 stella107 2.028,00
2 stella1.623 100,00
1 stella9.594 10,00
0 stella19.635 5,00