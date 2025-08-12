Estrazione Superenalotto 12 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 12/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 12 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 128 del 12/8/2025
7-11-26-59-82-83
Numero Jolly
xx
Numero Superstar
54
Quote Superenalotto del 12 agosto 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|10
|€ 15.900,84
|punti 4
|733
|€ 223,53
|punti 3
|24.126
|€ 20,28
|punti 2
|345.852
|€ 5,00
Quote Superstar del 12 agosto 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|8
|€ 22.353,00
|3 stella
|107
|€ 2.028,00
|2 stella
|1.623
|€ 100,00
|1 stella
|9.594
|€ 10,00
|0 stella
|19.635
|€ 5,00