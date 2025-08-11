Tragica vacanza a Olmedo, nel Sassarese: bimbo di 4 anni morto per un colpo di calore


I soccorsi non hanno evitato la morte di un bambino di 4 anni, figlio di una coppia di turisti romeni in vacanza a Olmedo, nel Sassarese

Era scappato di casa approfittando di un momento di distrazione dei genitori, poi si era rifugiato nell’auto di famiglia parcheggiata sotto il sole. Lì, intrappolato nell’abitacolo rovente, si è consumata la tragedia che ha portato alla morte di un bambino di 4 anni, figlio di una coppia di turisti romeni in vacanza a Olmedo, nel Sassarese.

Soccorso dal 118, il piccolo era stato portato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici avevano diagnosticato un colpo di calore dovuto a un’esposizione prolungata alle alte temperature. Le sue condizioni erano apparse subito critiche, tanto da richiedere il ricovero in rianimazione.

Venerdì sera, constatato l’assenza di miglioramenti, la famiglia e l’equipe medica avevano concordato il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma per tentare ogni possibilità di cura. Stamattina, nonostante gli sforzi degli specialisti, il bambino è deceduto.

Sulla vicenda è aperta un’inchiesta. Il fascicolo, inizialmente avviato dalla Procura di Sassari, è stato trasmesso per competenza alla Procura di Roma, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)