Regionali in Toscana: dopo il voto degli iscritti, il M5s appoggerà Giani

Regionali, in Toscana l’assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle sceglie il Pd. Il governatore Giani: “Risultato importante”

Chiusa la consultazione in rete, su Skyvote, degli iscritti e dei militanti del M5S in Toscana sulle Regionali. E i dati certificati, divulgati poco fa sulla piattaforma web nazionale dei 5 Stelle, parlano chiaro: la base vuole l’alleanza col Partito democratico, anche se con qualche significativa resistenza interna. A scegliere il patto elettorale col Partito democratico e il governatore uscente, Eugenio Giani, pur subordinato alla sottoscrizione di un accordo chiaro che accolga obiettivi e progetti strategici comuni, sono stati 1.538 iscritti. D’altro canto 1.030 militanti hanno preferito l’altra opzione offerta ovvero la corsa in solitaria, sollecitata nei giorni scorsi, non ultimo nella riunione di inizio settimana alla presenza del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, da svariati gruppi territoriali pentastellati.Da segnalare la bassa partecipazione alla consultazione da parte degli iscritti. Nella due giorni di votazioni l’affluenza non ha raggiunto complessivamente neppure il 50%. I votanti, in effetti, sono stati 2.568 sui 5.202 degli aventi diritto secondo le regole statutarie del Movimento. Dato che inchioda il livello di partecipazione a un magro 49,4%. Restando al raffronto percentuale, inoltre, l’opzione della partecipazione all’alleanza col Pd a guida Giani riportata sotto l’indicazione che si ‘verifichi se vi siano le condizioni per prendere parte alla coalizione’ ha raggiunto il 59,9%, contro il 40,1% di chi chiedeva una discesa nell’agone elettorale del Movimento da solo.

GIANI: RISULTATO IMPORTANTE VOTO M5S, TOSCANA PROTAGONISTA

“Accolgo con soddisfazione l’esito della consultazione del Movimento 5 Stelle, che apre la strada alla costruzione di una coalizione progressista per le prossime elezioni regionali”. È quanto dichiara il presidente della Regione, Eugenio Giani, commentando l’esito della votazione dell’assemblea degli iscritti pentastellati. “Un risultato importante che rende la nostra Regione protagonista della nuova stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e solidale- prosegue Giani- voglio ringraziare il Partito Democratico della Toscana e in particolare il segretario regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la tela dell’unità e della convergenza”. Il governatore ribadisce l’identità di vedute col Nazareno: “Sono convinto dell’importanza dell’alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all’altezza delle sfide future”.

CONTE: DA ISCRITTI MANDATO CHIARO A CONFRONTO CON GIANI

“Sono orgoglioso di far parte di una comunità viva, che si confronta, discute, a volte anche animatamente ma sempre per cercare le soluzioni migliori per il bene dei cittadini. In Toscana abbiamo dato vita a un processo decisionale ampio e trasparente che non si è limitato a rispondere ad un quesito posto dall’alto, ma che ha contemplato tante riunioni a vari livelli territoriali, coinvolgendo tutti gli iscritti in un dibattito franco e maturo”. È quanto dichiara, in una nota, il leader del M5S Giuseppe Conte commentando i risultati del voto degli iscritti in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana. “La pronuncia dei nostri iscritti ci dà ora un mandato chiaro per un confronto con il candidato presidente- aggiunge Conte- per verificare con rigore che siano rispettate e messe nero su bianco le condizioni che la comunità territoriale ha ritenuto prioritarie per sottoscrivere un accordo programmatico”.

FOSSI: CONTENTI DA VOTO M5S, PREMIATO LAVORO TESSITURA PD

“Come Pd Toscana siamo molto contenti dell’esito delle votazioni degli iscritti del Movimento 5 Stelle: si tratta di un ulteriore passo molto importante nel percorso di costruzione di un progetto politico di centrosinistra largo e chiaro che possa servire da laboratorio per dare al Paese una solida alternativa al governo Meloni”. A dirlo è il segretario regionale del Pd in Toscana, Emiliano Fossi, ad esito delle votazioni dell’assemblea degli iscritti 5 Stelle sulle prossime Regionali. “Da ora faremo tutti i passi necessari per trovare la sintesi con il M5S e le altre forze politiche alleate, costruendo insieme il tavolo del campo progressista- aggiunge Fossi- l’obiettivo è quello di condividere con gli elettori un programma avanzato e innovativo per la Toscana del presente e del futuro, che tenga centrale la vocazione della nostra regione che è quella della terra dei diritti per tutte e tutti, e che lotta contro le disuguaglianze”. Il segretario dei dem toscani precisa ancora: “Siamo soddisfatti perché viene premiato il lavoro di tessitura che come partito regionale, con un rapporto virtuoso con il presidente Giani, abbiamo fatto in questi mesi non semplici, producendo risultati importanti come quello di oggi e come quelli che auspichiamo arriveranno al momento del voto”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)