Estrazione Superenalotto 8 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 8/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 8 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 126 del 8/8/2025

8-34-38-53-78-79

Numero Jolly

58

Numero Superstar

37

Quote Superenalotto del 8 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+11 384.053,44
punti 53 41.359,60
punti 4275 468,80
punti 312.753 30,03
punti 2205.650 5,74

Quote Superstar del 8 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 46.880,00
3 stella64 3.003,00
2 stella998 100,00
1 stella7.308 10,00
0 stella17.429 5,00