Estrazione Superenalotto 8 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 8/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 8 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 126 del 8/8/2025
8-34-38-53-78-79
Numero Jolly
58
Numero Superstar
37
Quote Superenalotto del 8 agosto 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|€ 384.053,44
|punti 5
|3
|€ 41.359,60
|punti 4
|275
|€ 468,80
|punti 3
|12.753
|€ 30,03
|punti 2
|205.650
|€ 5,74
Quote Superstar del 8 agosto 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 46.880,00
|3 stella
|64
|€ 3.003,00
|2 stella
|998
|€ 100,00
|1 stella
|7.308
|€ 10,00
|0 stella
|17.429
|€ 5,00