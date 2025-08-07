Estrazione Superenalotto 7 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 7/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 7 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°125 del 7/8/2025
43-55-70-79-83-85
Numero Jolly
24
Numero Superstar
4
Quote Superenalotto del 7 agosto 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 80.519,97
|punti 4
|425
|€ 390,31
|punti 3
|19.033
|€ 26,04
|punti 2
|244.647
|€ 6,26
Quote Superstar del 7 agosto 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|5
|€ 39.031,00
|3 stella
|109
|€ 2.604,00
|2 stella
|1.300
|€ 100,00
|1 stella
|9.845
|€ 10,00
|0 stella
|27.370
|€ 5,00