Estrazione Superenalotto 7 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 7/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 7 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°125 del 7/8/2025

43-55-70-79-83-85

Numero Jolly

24

Numero Superstar

4

Quote Superenalotto del 7 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 80.519,97
punti 4425 390,31
punti 319.033 26,04
punti 2244.647 6,26

Quote Superstar del 7 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella5 39.031,00
3 stella109 2.604,00
2 stella1.300 100,00
1 stella9.845 10,00
0 stella27.370 5,00