Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme per un film

Katie Holmes e Joshua Jackson torneranno a lavorare insieme in ‘Happy hours’. E gli ex adolescenti fan sfegatati di Dawson’s Creek tornano a sognare (di nuovo)

“Sono davvero molto grata di lavorare di nuovo con tanti miei meravigliosi amici a questo film Happy hours. E lavorare con Josh dopo così tanti anni è una testimonianza di amicizia. Happy hours è una storia d’amore che include così tante persone che adoro. Non vediamo l’ora che tutti vedano cosa facciamo”. L’annuncio lo ha fatto ieri Katie Holmes: lei e Joshua Jackson – diventati famosissimi insieme negli anni ’90 con la serie tv per teenager Dawson’s Creek e per un breve tempo, all’epoca, anche coppia nella vita – lavoreranno di nuovo insieme in una pellicola che racconta proprio di due ex fidanzati che si ritrovano insieme dopo tanti anni. E per gli ex fan di Dawson’s Creek scatta subito un’ondata di nostalgia verso quel periodo, verso la coppia che aveva fatto sognare tutti.

UNA DELLE COPPIE PIÙ AMATE DI SEMPRE

Sì perchè Joey e Pacey sono stati una delle coppie più amate in assoluto nella storia delle serie Tv. Sarà perchè Pacey (Joshua Jackson) era preferito da moltissime ragazzine rispetto all’insopportabile ‘bravo ragazzo’ Dawson, sarà perchè erano una coppia davvero azzeccata (tranquilla e sognatrice lei, scavezzacollo e impacciato lui) e quando nella fiction si sono messi insieme hanno regalato a tutte le teenager l’idea di una storia d’amore spontanea, esplosa a dispetto di un contesto che non la faceva presagire ma per questo più ‘vera’ e sentita (si sono messi insieme alla fine della quinta stagione nonostante lui fosse il miglior amico di Dawson, innamorato di Joey fin da bambino). Sarà, anche, perchè la storia d’amore cinematografica ha scatenato una vera e propria ‘guerra’ di due fazioni contrapposte e molto agguerrite: da una parte quelle che volevano l’amore tra Joey Potter e Pacey Witter, dall’altra quelle che remavano contro e aspettavano solo che Joey tornasse insieme a Dawson. Non succederà. Lei alla fine sceglierà Pacey (e ormai non è uno spoiler), mentre lui coronerà il suo sogno di incontrare il regista Steven Spielberg.

JOEY E PACEY COME BRENDA E DYLAN

Nella vita vera, invece, la storia d’amore tra i due attori è durata solo mesi. Era il 1997, avevano 19 anni e si sono innamorati poco dopo essersi conosciuti, ai casting, quando giravano le prime puntate della serie. Si sono lasciati molto prima che, nella serie tv, i loro personaggi si avvicinassero (è successo alla fine della quinta stagione) e dessero vita alla coppia che poi appunto è rimasta nell’immaginario collettivo come ‘perfetta’. C’è da dire che, dopo quella tra Brenda e Dylan in Beverly Hills, la coppia Joey e Pacey è certamente una di quelle che più è rimasta nel cuore di tutti gli ex adolescenti di allora. E pensarli ora a lavorare insieme ad un nuovo film, a 20 anni dalla fine di Dawson’s Creek (l’ultima puntata andò in onda nel 2003, in Italia a dicembre), emoziona. I due attori, che in questi oltre 20 anni hanno avuto figli e matrimoni (lei ha anche una figlia da Tom Cruise, Suri, nata nel 2006) naufragati, sono sempre rimasti amici. E non ne hanno fatto mistero. E ora, nel nuovo film Happy Hours, reciteranno la parte di due persone che sono state insieme da giovani e che tornano a frequentarsi dopo molti anni, da adulti, tra delusioni e dolci ricordi dei bei tempi. E c’è da scommettere che le fan sfegatate della serie, quelle che sapevano a memoria i dialoghi clou della storia d’amore tra i due personaggi (e chi si dimentica la corsa di Joey a dire a Pacey che aveva finalmente capito di essersi innamorata mentre lui stava per partire in barca dopo averle detto ‘Ti lascio libera’?), faranno il tifo per il ritorno di fiamma tra i due attori.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)