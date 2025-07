Scambisti e sesso ai giardini pubblici a Prato: sette persone denunciate

Scambisti e sesso ai giardini pubblici, multe per 70mila euro a Prato. Sette persone sono state denunciate per atti osceni in luogo pubblico

Utilizzavano i giardini pubblici come luogo di ‘incontro e scambio’: per questo a Prato sette persone sono state denunciate e sanzione per atti osceni in luogo pubblico. Nei loro confronti sono stati emessi verbali per un totale di 70.000 euro. A multarli è stata la polizia municipale che da giovedì a sabato sera ha effettuato dei controlli mirati sul territorio, a seguito in particolare di numerose segnalazioni nella zona sud, per verificare la corretta fruizione delle aree a verde pubblico.

A quel che si apprende gli scambisti sarebbero stati scoperti proprio nel pieno della consumazione di un atto sessuale. Nello specifico gli agenti della territoriale sono intervenuti, sulla scorta di svariati esposti presentati dai residenti, specialmente in via Caduti sul lavoro, nella frazione di San Giusto.

