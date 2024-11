Chi è Salvatore Luongo, nuovo comandante generale dei Carabinieri

Da Napoli fino al vertice dell’Arma: chi è Salvatore Luongo, designato dal Consiglio dei ministri nuovo comandante generale dei Carabinieri

Molise, Campania, Lazio, Calabria, Lombardia. È un vero e proprio giro d’Italia quello che il generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, appena nominato comandante generale dei Carabinieri con il pieno e totale accordo del consiglio dei Ministri su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha fatto nella sua vita e nella sua carriera.

IL CURRICULUM

Nato a Napoli nel 1962, ma originario di Venafro dove ha trascorso l’infanzia, Luongo è laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della Sicurezza. Intraprende la carriera militare, nel 1977, frequentando la scuola militare Nunziatella di Napoli.

Ha frequentato, tra gli altri, il 162esimo corso ordinario dell’Accademia Militare di Modena, il 162esimo corso di Applicazione alla Scuola Ufficiali Carabinieri, il 2esimo Corso ISSMI presso il Centro Alti Studi per la Difesa, il 19esimo Corso di Scienze Umanistiche alla pontificia università S. Tommaso d’Aquino di Roma, il I Corso per Consiglieri Giuridici in Diritto Umanitario presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze; master in Studi Internazionali Strategico Militari all’Università degli Studi di Milano; master in Scienze Strategiche all’università degli Studi di Torino.

GLI INCARICHI DI ALTO RILIEVO ISTITUZIONALE

Nella sua lunga carriera ha svolto anche funzioni di alto rilievo istituzionale, come assistente militare del Presidente della Repubblica dal 2006 al 2011 e capo dell’Ufficio legislativo del ministero della Difesa dal 2016 al 2023. Ha ricoperto ruoli strategici nella lotta alla criminalità organizzata e nella cooperazione internazionale contro il terrorismo. Riconosciuto per la sua attenzione all’innovazione, Luongo ha contribuito a promuovere sinergie operative che mirano a rendere più efficienti i reparti, concentrandosi sull’integrazione di tecnologie avanzate per la sicurezza urbana e il controllo del territorio.

Luongo, successore del generale Teo Luzi, assumerà ufficialmente l’incarico il 15 novembre.