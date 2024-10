The Pineapple Thief annunciano l’uscita per Kscope del nuovo EP “Last to Run”

Dopo il successo di It Leads To This del 2024, The Pineapple Thief tornano con il loro nuovo straordinario EP e seconda uscita del 2024, Last to Run

Dopo il successo di It Leads To This del 2024, album che ha raggiunto il numero 1 della Official UK Rock and Metal Chart, The Pineapple Thief tornano con il loro nuovo straordinario EP e seconda uscita del 2024, Last to Run. Con oltre 20 minuti di musica inedita, questa edizione limitata getta una nuova luce sul percorso creativo che ha portato la band in vetta alle classifiche.

‘The results rock with dynamic, dramatic vigour’

CLASSIC ROCK

Scritte durante le stesse session che hanno dato vita a It Leads To This, le canzoni di Last to Run rivelano una narrazione potente e coesa, mostrando la miscela unica di rock progressivo e lirismo introspettivo della band. Il cantante e autore Bruce Soord riflette sulle origini dell’EP:

“Abbiamo dovuto prendere alcune decisioni difficili quando abbiamo deciso la tracklist finale di It Leads To This. Le canzoni di questo EP sono basate su brani e idee da quelle session, ma da allora si sono evolute ben oltre ciò che avremmo immaginato all’epoca. Siamo molto soddisfatti del risultato, che sembra davvero catturare stati d’animo e suoni diversi”.