Polemiche a X-Factor 2024: la concorrente Marina infuriata con Paola Iezzi

Scintille a X-Factor 2024, concorrente squalificata ai bootcamp contro Paola Iezzi: “La musica ha perso un’altra volta”

In attesa di vedere chi saranno i cantanti scelti per i live della nuova edizione di X Factor, in partenza il 24 ottobre, procedono le selezioni degli artisti in vista degli home visit. Questa sera, durante i bootcamp però, non tutto è filato liscio. Forse per l’emozione, forse per la rabbia, la concorrente Marina che aveva ottenuto inizialmente una sedia, si è arrabbiata con Paola Iezzi quando quest’ultima ha deciso di sostituirla con l’aspirante Laura. Prima di lasciare il palco, l’artista napoletana ha voluto dire la sua sulla decisione presa dalla giudice.

“Posso dire solo una cosa? Non sono assolutamente d’accordo con questa scelta, perché penso che bisogna portare la qualità e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show e fare spettacolo. Penso che la qualità sia la musica a 360 gradi, la musica studiata, la musica vera”, ha detto Marina.

“Faccio questo lavoro da 30 anni- ha replicato Iezzi- posso dirti che adesso la reazione migliore è quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio la prossima volta”.