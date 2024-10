Nelle librerie “Aberrazioni e prospettive” di Vitaliano Trevisan

In libreria “Aberrazioni e prospettive. Narrazioni e saggi di architettura” di Vitaliano Trevisan a cura di Giulio Girondi. Postfazioni di Andrea Cortellessa e Cherubino Gambardella

Un architetto olandese che impara l’italiano sui trattati di Palladio e Scamozzi. Le implicazioni fisiche, percettive e mentali della visione prospettica. La lettura critica e disinibita del paesaggio e del costruito. Questo libretto raccoglie testi assai eterogenei – un inedito frammento narrativo e saggi brevi, già apparsi in pubblicazioni specialistiche – che dimostrano come l’interesse di Trevisan per l’architettura e la sua percezione non si sia mai assopito, portando sempre con sé lo sguardo critico e pungente maturato negli anni giovanili, nella Vicenza dominata dall’eredità di Carlo Scarpa.

VITALIANO TREVISAN (Sandrigo, 1960 – Crespadoro, 2022), scrittore e drammaturgo, è stato tra gli autori del Nord-Est più significativi e influenti della sua generazione, lasciando opere sul declino sociale ed economico del Paese, come Works (Einaudi 2016), che sono già dei classici. Vincitore, tra gli altri, del Premio Chiara 2004 e del Premio Campiello Francia 2008, il suo libro più recente è Black Tulips, uscito postumo nel 2022 per Einaudi, che nel 2024 ha riproposto, unendoli nella “Trilogia di Thomas”, Un mondo meraviglioso, I quindicimila passi e Il ponte. Per Oligo ha pubblicato Il delirio del particolare (2020, testo vincitore del Premio Riccione per il teatro 2017) e, dopo la tragica scomparsa, un breve saggio su Melville, Billy Budd, Billy Budd (2022).

GIULIO GIRONDI, editore di Oligo, è architetto, dottore di ricerca e ha conseguito un post-doc in storia dell’architettura, disciplina per cui ha all’attivo numerose pubblicazioni, più che altro centrate su Quattro, Cinque e Seicento.

ANDREA CORTELLESSA è storico e critico letterario. Docente universitario, collabora con “Alias” (“Manifesto”), “Il Sole 24 ore”, il “Corriere della Sera”, “Il Giornale dell’Arte”, nonché con i programmi culturali di Rai Radio 3. Ha pubblicato monografie e curatele con i principali editori italiani e nel 2020 è stato tra i fondatori della rivista online “Antinomie”.

CHERUBINO GAMBARDELLA è un architetto napoletano, nonché professore ordinario di progettazione architettonica. Per tre volte finalista della medaglia d’oro per l’architettura italiana della Triennale di Milano, ha partecipato varie volte alla Biennale di Venezia e le sue opere sono state oggetto di esposizioni in musei quali il MoMA e di pubblicazioni nelle più prestigiose riviste specialistiche. Sul suo lavoro ha scritto anche Vitaliano Trevisan.