Marianna Tranchida e Maurizio Bortolan entrano in BRT. Due nuovi direttori a supporto della trasformazione aziendale

Si rafforza la squadra di vertice di BRT, con l’ingresso di due nuovi manager a supporto del processo di trasformazione aziendale avviato dalla Ceo Stefania Pezzetti.

Maurizio Bortolan e Marianna Tranchida, rispettivamente con i ruoli di Chief Strategy & Transformation Officer e Chief Legal, Corporate & Compliance, sono i due nuovi membri della direzione aziendale.

Maurizio Bortolan vanta un’esperienza pluriennale nel mondo della logistica che spazia dalle funzioni commerciali a quelle operative, fino al general management. Si è occupato di Contact Logistics trasporti Nazionali, internazionali e marittimi, sia per multinazionali (TNT, Ceva, Maersk) che per imprese leader locali (Number1). Ha conseguito un Master in Business Administration alla SDA Bocconi e un Exchange Program con specializzazione in Supply Chain Management alla Rotterdam School of Management.

Nella nuova funzione di Chief Strategy & Transformation Officer, assumerà la responsabilità delle direzioni Marketing & Comunicazione e Customer Care, ed in aggiunta guiderà la nuova funzione di Transformational Change che sarà il cuore della trasformazione aziendale.

“Sono entusiasta di far parte di questo prestigioso e importante gruppo, con un marchio forte e una leadership riconosciuta nel mercato. Sono particolarmente emozionato di entrare in questo momento di profonda trasformazione e cambiamento. La sfida che ci aspetta è affascinante e stimolante, ci porterà grandi soddisfazioni“, ha dichiarato Maurizio Bortolan.

L’ingresso di Marianna Tranchida in BRT segna la nascita della Direzione Legal Corporate & Compliance (LCC), in cui confluiranno gli esistenti presidi Legal e Compliance. La nuova direzione avrà un ruolo centrale nel nuovo assetto aziendale per garantire un approccio business oriented dei servizi legali e di compliance a supporto delle funzioni aziendali.

Marianna Tranchida è avvocato con PhD e LLM in trasporti europei e diritto comunitario con esperienza pluriennale nei Trasporti & nella Logistica, un background internazionale e forte specializzazione nei settori regolamentati e nell’antitrust.

Ha ricoperto differenti ruoli professionali e consulenziali, arrivando a essere, da ultimo, responsabile della funzione Affari Legali, Istituzionali e Regolamentazione di Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura e, al contempo, consapevole della sfida che rappresenta. Spero di poter contribuire al rinnovamento in corso, mettendo la mia esperienza a servizio dell’azienda per garantire un’adeguata compliance degli assetti organizzativi e regolamentari, ma soprattutto per portare la qualità e l’innovazione del servizio ad elevatissimi standard e conseguire obiettivi di business sempre più brillanti“, ha dichiarato Marianna Tranchida.