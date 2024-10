Influenza e vaccini a “Elisir” oggi su Rai 3

A “Elisir”, il programma di medicina in onda stamani su Rai 3, la vaccinazione antinfluenzale. Obiettivo anche sull’obesità

“Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 11 ottobre alle 10.15 su Rai 3, si occuperà di influenza: come aumentare le difese immunitarie in vista dell’arrivo della stagione fredda? Qual è il momento migliore per fare il vaccino?

A queste e ad altre domande risponderà in studio il professor Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano.

Subito dopo si parlerà di obesità e dell’importanza di perdere peso in modo corretto. Quali sono i rischi di un dimagrimento non equilibrato? Come evitare di perdere massa magra? Approfondirà l’argomento il professor Stefano Balducci, endocrinologo e docente di Endocrinologia e Scienze dell’esercizio Fisico e dello Sport all’Università Cattolica Di Roma.

Subito dopo, il focus sarà sui gatti: quali sono i benefici per la salute legati alla convivenza con questo felino? Come accudirlo al meglio nell’ambiente domestico? Ne parlerà Paolo Selleri, medico veterinario e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI).