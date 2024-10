Gli Artemoltobuffa ristampano l’album d’esordio

Per celebrare i 20 anni del loro album Stanotte/Stamattina gli Artemoltobuffa lanciano un crowdfunding per la ristampa in vinile del loro disco d’esordio

Era il settembre del 2004 quando l’album Stanotte/Stamattina di Artemoltobuffa, band capitanata da Alberto Muffato, usciva per l’etichetta Aiuola Dischi, riscuotendo un eccellente successo di critica e pubblico. A vent’anni esatti da quella data la formazione veneta, diventata proprio grazie a quell’album un nome di culto del panorama indie italiano dei primi anni Duemila, ha deciso di ristampare Stanotte/Stamattina in un’edizione speciale in vinile realizzata in collaborazione con Dischi Soviet Studio. Un’iniziativa per celebrare i 20 anni di un disco seminale del panorama indie pop italiano e una grande occasione per i fan di rivedere nuovamente la band live. La ristampa in vinile del disco è disponibile attraverso la piattaforma di crowdfunding produzionidalbasso.com, rimasterizzata per l’occasione da Massimo “Max” Trisotto e con un restyling grafico a cura di Margherita Rubini. Tra le ricompense per i sostenitori, l’opportunità di partecipare a uno speciale concerto privato dove l’album verrà eseguito integralmente.

“Stanotte/Stamattina iniziò a circolare in un momento particolare della musica italiana, in cui la discografia declinava con l’avvento degli mp3, ma non esistevano ancora i social media e lo streaming, e le produzioni circolavano col passaparola, nei forum, sulle webzine, nei festival, nei cataloghi di etichette dai nomi improbabili, con la spedizione di CD-R scribacchiati a pennarello – racconta la band – . Siamo emozionati di vedere il nostro esordio trovare una strada analogica sul vinile e una digitale nello streaming. È un album nato in un momento speciale della nostra vita: siamo felici di condividerlo con una qualità che onora il lavoro originale”.

Artemoltobuffa è l’anagramma del nome del cantautore e architetto veneziano Alberto Muffato, mente e frontman del gruppo. Dopo un paio di demo registrate in casa, nel 2004 Muffato entra in contatto con l’etichetta discografica Aiuola Dischi e, con l’aiuto di Massimiliano Bredariol alla batteria e alle chitarre elettriche ed Emiliano Pasquazzo al basso, realizza il primo album ufficiale, dal titolo Stanotte/Stamattina, prodotto da Matteo Cantaluppi negli studi JungleSound di Milano. Il lavoro raccoglie un buon successo di critica e l’estate del 2005 vede la band, rinforzata nella formazione da Gianluca Cucco alla batteria e Alberto Montesarchio alle tastiere, apparire nei più prestigiosi festival indie italiani, fra cui il Tora! Tora! su invito di Manuel Agnelli. Nel 2007 esce il secondo album, intitolato L’Aria Misteriosa, prodotto da Fabio De Min dei Non voglio che Clara e registrato a Belluno. Nel 2014 arriva il terzo album in studio, Las Vegas Nel Bosco, sempre registrato a Belluno e prodotto da Fabio De Min con l’etichetta Lavorare Stanca.