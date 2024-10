Florida: sopravvive all’uragano Milton attaccato a un frigorifero in mare

Sopravvissuto a Milton in mare per due giorni attaccato ad un frigo: uomo ripescato ancora vivo a quasi 50 chilometri dalla costa della Florida

Il suo peschereccio è rimasto in panne nel momento sbagliato nel posto sbagliato: mercoledì al largo di Madeira Beach, in Florida, poche ore prima che l’uragano Milton si abbattesse sulla costa devastando la Florida. Uno scenario da “Tempesta perfetta”, il film con George Clooney (che però finiva malissimo). E’ finito in mare, ed è rimasto attaccato ad un frigo per due giorni mentre attorno a lui si scatenava l’inferno. L’hanno ripescato ancora vivo a quasi 50 chilometri dalla costa.

L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, era riuscito a contattare via radio la stazione della guardia costiera nella vicina St Petersburg, prima di perdere ogni contatto. Giovedì i soccorritori lo hanno localizzato a 48 km da Longboat Key. Nel video fornito dalla guardia costiera si vede il sommozzatore calato da un elicottero che nuota verso l’uomo per recuperarlo.

“Quest’uomo è sopravvissuto a uno scenario da incubo anche per il più esperto dei marinai”, ha commentato la funzionaria della guardia costiera Dana Grady.

Intanto sulla costa si lavora incessantemente per estrarre le vittime della devastazione dell’uragano dalle macerie. Almeno sei persone sono morte.