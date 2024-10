Assistente vocale virtuale utile a identificare le complicazioni dopo TAVI

Il follow-up clinico con l’ausilio di una tecnologia vocale virtuale ha aiutato a identificare le complicazioni dopo l’impianto di valvola aortica transcatetere (TAVI)

Secondo una ricerca presentata al Congresso ESC 2024, il follow-up clinico con l’ausilio di una tecnologia vocale virtuale ha aiutato a identificare le complicazioni dopo l’impianto di valvola aortica transcatetere (TAVI) con un elevato grado di soddisfazione dei pazienti.

Spiegando il motivo dello sviluppo dell’assistente vocale virtuale per i pazienti sottoposti a TAVI, l’autrice dello studio, la dott.ssa Marta Herrero Brocal dell’Ospedale Universitario Generale Dr. Balmis di Alicante, Spagna, ha dichiarato: “La stenosi della valvola aortica è comune, soprattutto nella popolazione che invecchia.2 Può essere trattata con la chirurgia o con la TAVI, una procedura meno invasiva. Dopo la TAVI possono verificarsi complicazioni, soprattutto nel primo mese , ma a causa della mancanza di risorse, molti ospedali non sono in grado di fornire l’intenso follow-up necessario dopo la dimissione del paziente. Sulla base dell’intelligenza artificiale e dell’elaborazione del linguaggio naturale, è stata sviluppata una nuova applicazione per l’assistente vocale virtuale, “LOLA”, che è in grado di effettuare più di 40 telefonate in 2 ore, consentendoci di raccogliere informazioni di follow-up e di agire di conseguenza. I risultati dello studio TeleTAVI indicano che possiamo fornire un’assistenza eccellente in modo virtuale, senza aumentare sostanzialmente le risorse”.

TeleTAVI è stato uno studio prospettico, osservazionale e monocentrico condotto presso l’Ospedale Universitario Generale Dr. Balmis di Alicante, in Spagna. A tutti i pazienti sottoposti a TAVI attraverso l’arteria femorale nel 2023, senza barriere linguistiche, è stata offerta l’opzione di un follow-up con l’assistente vocale virtuale. LOLA ha chiamato i pazienti alla settimana 1, alla settimana 2, al mese 1, al mese 3 e al mese 12 dopo la dimissione. In queste chiamate sono state poste una serie di domande, principalmente relative all’accesso vascolare e alla situazione cardiovascolare del paziente. Al termine della telefonata, tutte le informazioni raccolte sono state caricate su una piattaforma web dove i dati sono stati monitorati dagli operatori sanitari che sono intervenuti se necessario.

In totale sono stati inclusi 274 pazienti. L’età media era di 81 anni e il 49,3% erano donne. Solo 6 pazienti hanno rifiutato l’opzione di follow-up. Sono state effettuate 1.039 chiamate, per un totale di 385 ore di conversazione autonoma, con una durata media di 4 minuti e 3 secondi per chiamata. Le chiamate sono state completate nel 94% dei casi, con un grado di aderenza superiore all’85% per tutto il periodo di follow-up. Il paziente ha risposto nell’89% delle chiamate, mentre l’11% è stato risposto da familiari o assistenti.

Nel 44% delle chiamate non è stata rilevata alcuna segnalazione, eliminando la necessità di una revisione. Tra le chiamate rimanenti, ci sono stati 926 allarmi che hanno portato ad almeno un intervento nel 57% delle chiamate. Il numero di allarmi è diminuito con il progredire del follow-up, riflettendo la necessità di un monitoraggio più attento nelle prime fasi dopo la procedura.

L’assistente vocale virtuale ha anche facilitato la rapida dimissione del paziente. Sapendo che era disponibile un follow-up automatizzato ravvicinato, il 40,1% dei pazienti ha potuto essere dimesso entro 24 ore dalla procedura e il 32,9% tra 24 e 48 ore.

I pazienti hanno generalmente reagito in modo favorevole al sistema virtuale. Il punteggio di soddisfazione è stato di 4,68/5 e l’89% dei pazienti ha riferito una soddisfazione buona o molto buona. In totale, l’86% dei pazienti ha dichiarato che raccomanderebbe l’uso di LOLA.

Il Dr. Herrero Brocal ha concluso: “Lo studio TeleTAVI ha rilevato che il follow-up con un assistente vocale virtuale ha consentito una dimissione sicura e precoce dopo la TAVI, con un basso tasso di complicanze e senza aumentare il carico sulle risorse sanitarie. I pazienti sanno che dietro a LOLA c’è un medico o un’infermiera e sono quindi molto contenti di parlargli, come testimoniano gli alti tassi di soddisfazione dei pazienti”.