AD Ports rifinanzia un debito di 2,25 miliardi di dollari

AD Ports Group afferma di aver firmato accordi con due banche degli Emirati Arabi Uniti per rifinanziare il suo prestito di 2,25 miliardi di USD a condizioni più favorevoli, il che consentirebbe al Gruppo di risparmiare fino a 44 milioni di AED (12 milioni di USD) in costi finanziari nei prossimi 12 mesi.

Le nuove linee di credito offriranno al Gruppo la flessibilità necessaria per programmare in modo ottimale il suo ritorno sui mercati in linea con la sua dichiarata strategia di utilizzare le obbligazioni come veicolo di finanziamento a lungo termine.

In base agli accordi, il prestito sindacato da 2,25 miliardi di USD del Gruppo ottenuto nell’aprile 2023 è stato sostituito da una linea di credito a medio termine da 9,2 miliardi di AED (equivalenti a 2,5 miliardi di USD) con una scadenza di 2,5 anni e da una linea di credito a breve termine da 1,0 miliardi di AED (equivalenti a 273 milioni di USD) con una durata di 1,5 anni.

Le operazioni di rifinanziamento hanno fatto seguito alla decisione della Federal Reserve Bank statunitense di mercoledì di avviare il ciclo di allentamento dei tassi di interesse, che è stato il primo taglio dei tassi da marzo 2020.

Le due nuove linee di credito estendono anche la scadenza del debito al 2026 e oltre.

Martin Aarup, AD Ports Group Chief Financial Officer, ha affermato: “I nuovi accordi di rifinanziamento non solo offrono al Gruppo una maggiore flessibilità finanziaria e ci consentono di ridurre significativamente i nostri costi di finanziamento, ma ci offrono anche la flessibilità temporale e la capacità di sfruttare in modo ottimale il ciclo di allentamento dei tassi di interesse per rifinanziare infine le esigenze della Società nei mercati dei capitali di debito a scadenze più lunghe e a tassi competitivi in ​​linea con la nostra struttura del capitale”.