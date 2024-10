A “Farwest” stasera su Rai 3 tornano le inchieste di Salvo Sottile

Torna “FARWEST”, il programma di Salvo Sottile in onda da venerdì 11 ottobre in prima serata su Rai 3 con inchieste e reportage

Torna “FARWEST”, il programma di Salvo Sottile in onda da venerdì 11 ottobre in prima serata su Rai 3 con inchieste e reportage. La nuova stagione riprende e prosegue il percorso iniziato nella scorsa, seguendo sempre il fil rouge dei “Far west” italiani, raccontando realtà e territori dove le regole sono saltate, dove lo Stato non arriva, dove vige la legge del più forte e a pagare sono i più vulnerabili.

Salvo Sottile: “Siamo molto orgogliosi della prima stagione, soprattutto per la qualità delle nostre inchieste. E di questo ringrazio la fantastica squadra con cui faccio il programma. FARWEST punta all’approfondimento con inchieste e una narrazione in studio che valorizza le interviste agli esperti, ai testimoni e il racconto tramite i dati. Iniziamo questa nuova sfida del venerdì con l’ambizione di continuare ad indagare le crepe, i misteri, le curiosità del nostro Paese. Cercheremo di farlo, come sempre, in modo avvincente.”

Tra le inchieste principali della prima puntata ci sarà un approfondimento sull’emergenza infermieri, tra carenze di personale, salari bassi e violenze sul luogo di lavoro. Seguirà un’inchiesta sui canili e sul tema del randagismo.

In Italia ci sono 358.000 cani randagi, di cui 244.000 concentrati nel Centro Sud: un vero “Far west” tra sterilizzazioni insufficienti, cani abbandonati, giustizieri improvvisati e canili fatiscenti. Infine, dopo l’intervista esclusiva a Michele Misseri il giorno della sua liberazione, andata in onda la scorsa stagione, FARWEST torna ad occuparsi del delitto di Avetrana. Parla in esclusiva, rompendo un prolungato silenzio, Valentina, sorella e figlia delle due condannate nonché di Michele Misseri.

“FARWEST” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Chiara Ingrosso, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Manuela Iatì, Marialaura Cruciani, Stefano Ciardi e Tommaso Mattei.