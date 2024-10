Sclerosi multipla: richiami dei vaccini Covid-19 sono sicuri per i pazienti

Studio francese: le persone affette da sclerosi multipla non hanno riscontrato un aumento del rischio di ricaduta dopo aver ricevuto le dosi di richiamo del vaccino COVID-19

Secondo un ampio studio condotto in Francia su scala nazionale, le persone affette da sclerosi multipla (SM) non hanno riscontrato un aumento del rischio di ricaduta dopo aver ricevuto le dosi di richiamo del vaccino COVID-19.

Tra oltre 100.000 pazienti con SM, non è stato riscontrato un aumento del rischio di ricaduta dopo una, due o tre dosi di richiamo della vaccinazione COVID (incidence rate ratio [IRR] combinato 0,97, 95% CI 0,91-1,03, P=0,30), hanno riferito Xavier Moisset, dell’Université Clermont Auvergne di Clermont-Ferrand, Francia, e colleghi.

Questo risultato è stato osservato in vari sottogruppi, tra cui i pazienti con SM di età inferiore a 50 anni, quelli con una durata della SM inferiore a 10 anni e quelli che stavano utilizzando trattamenti modificanti la malattia, hanno spiegato in dettaglio in Neurology.

In particolare, si è registrato un aumento del rischio di ricaduta dopo una dose di richiamo in un sottogruppo: i pazienti che avevano avuto due o più ricadute nei 2 anni precedenti (IRR 1,28, 95% CI 1,07-1,53, P=0,006).

Non si può escludere un piccolo aumento del rischio di ricaduta dopo una dose di richiamo (IRR 1,39, 95% CI 1,08-1,80) per i pazienti con elevata attività della SM, soprattutto se non trattati, hanno osservato gli autori.

“I dati relativi ai vaccini a mRNA sono stati acquisiti per popolazioni molto ampie e sono robusti”, scrivono Moisset e il team. “Questi vaccini possono essere utilizzati senza preoccuparsi del rischio di ricaduta per fornire dosi di richiamo ai pazienti per i quali sono giustificati”.

Tuttavia, hanno invitato alla cautela i pazienti con la più alta attività infiammatoria nei 2 anni precedenti, facendo notare che dovrebbero prima ricevere trattamenti modificanti la malattia.

“Durante la pandemia COVID-19, i pazienti con SM hanno dimostrato di avere un rischio di infezione grave”, ha dichiarato il coautore Emmanuelle Leray, anch’egli dell’Université Clermont Auvergne. “A causa di questo rischio eccessivo, è molto importante che i pazienti con SM si vaccinino”.

Sebbene diversi case report e serie di casi precedenti abbiano suggerito un possibile rischio di ricaduta subito dopo la vaccinazione COVID, Leray non ha osservato questo fenomeno nella pratica clinica, ma “tali risultati possono preoccupare i pazienti e spingerli a non seguire le raccomandazioni”.

“I nostri risultati sono rassicuranti e hanno implicazioni dirette per la gestione dei pazienti con SM nel contesto delle pandemie”, ha aggiunto.

“Sulla base dei risultati dello studio, i medici dovrebbero sentirsi sicuri nel raccomandare i vaccini standard con un profilo di sicurezza favorevole nei pazienti con SM trattati, sottolineando i loro effetti protettivi contro le infezioni e le ricadute legate alle infezioni”, hanno scritto Hesham Abboud e Mauricio Farez, entrambi della Case Western Reserve University di Cleveland, in un editoriale di accompagnamento. “Si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di evitare dosi di richiamo e vaccini non obbligatori nei pazienti altamente attivi non trattati”.

I medici potrebbero anche raccomandare i vaccini dopo l’inizio dei trattamenti modificanti la malattia per i pazienti altamente attivi, “soprattutto gli agenti che non riducono la risposta immunitaria del vaccino, come il natalizumab”, hanno aggiunto.

Abboud e Farez hanno sottolineato che sono necessarie ulteriori informazioni sulla gravità delle ricadute e su qualsiasi collegamento tra i vaccini e l’attività della SM non legata alle ricadute, come i cambiamenti della risonanza magnetica e la progressione della malattia. Un’altra lacuna dello studio, hanno scritto, riguarda il rischio complessivo di attacchi demielinizzanti isolati post-vaccinali in chi non ha la SM o in chi potrebbe svilupparla più avanti nella vita.

Per questo studio, Moisset e colleghi hanno utilizzato il sistema di dati sanitari nazionali francese, collegato al database nazionale delle vaccinazioni COVID-19, per identificare 102.524 pazienti con SM che avevano ricevuto almeno una dose di vaccino COVID nel 2021. L’età media era di 54,3 anni e il 71,8% erano donne. La durata media della SM era di 13,5 anni.

È stato utilizzato un metodo di serie di casi autocontrollati per valutare il rischio di ricaduta associato ai vaccini COVID nei 45 giorni successivi alla vaccinazione. Il rischio associato è stato valutato dopo una, due o tre dosi di richiamo. Le ricadute della SM sono state identificate da un algoritmo validato basato sui ricoveri ospedalieri e sull’uso di corticosteroidi ad alte dosi.