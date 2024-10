Cateterismo cardiaco con sedazione: il digiuno è ininfluente

Non ci sono differenze significative nelle complicanze tra i pazienti che hanno digiunato e quelli che non hanno digiunato prima delle procedure di cateterismo cardiaco con sedazione cosciente

Una recente ricerca presentata al Congresso ESC 2024 ha rivelato che non ci sono differenze significative nelle complicanze tra i pazienti che hanno digiunato e quelli che non hanno digiunato prima delle procedure di cateterismo cardiaco con sedazione cosciente.

Le raccomandazioni tradizionali

Tradizionalmente, il digiuno prima di un cateterismo cardiaco è stato raccomandato per ridurre il rischio di inalazione del contenuto gastrico e di sviluppare polmonite da aspirazione. Tuttavia, il dottor David Ferreira del John Hunter Hospital di Newcastle, Australia, ha spiegato che per le procedure nel laboratorio di cateterismo, il digiuno potrebbe non ridurre questo rischio e presenta diversi svantaggi. Questi includono il disagio del paziente, la disidratazione, il controllo inadeguato della glicemia e il digiuno non necessario per le procedure ritardate o annullate.

Nello studio SCOFF, è stato dimostrato che non vi è un aumento del rischio di complicanze con l’alimentazione normale. «Questa è una buona notizia per i pazienti e per gli operatori sanitari» ha aggiunto il dottor Ferreira.

Il disegno della sperimentazione clinica

Lo studio SCOFF, randomizzato e prospettico, ha valutato la non inferiorità dell’assenza di digiuno prima delle procedure di cateterismo cardiaco con sedazione cosciente. I pazienti reclutati per angiografia coronarica, intervento coronarico o procedure correlate a dispositivi elettronici impiantabili cardiaci sono stati randomizzati 1:1 a digiuno (niente cibo solido per 6 ore e niente liquidi chiari per 2 ore) o a non digiuno (consumo di pasti regolari).

L’endpoint primario composito includeva ipotensione, polmonite da aspirazione, iperglicemia e ipoglicemia, valutati con un approccio bayesiano. Gli endpoint secondari includevano nefropatia indotta da mezzo di contrasto, nuovi ricoveri in terapia intensiva post-procedura, nuovi requisiti di ventilazione post-procedura, riammissioni a 30 giorni, mortalità a 30 giorni, polmonite a 30 giorni e soddisfazione del paziente.

In totale, sono stati reclutati 716 pazienti da sei siti nel Nuovo Galles del Sud, Australia, con un’età media di 69 anni e il 35% donne. I tempi di digiuno erano più lunghi nel gruppo a digiuno rispetto al gruppo senza digiuno (digiuno solido 13,2 ore contro 3,0 ore, digiuno con liquidi chiari 7,0 ore contro 2,4 ore).

I risultati eloquenti

L’esito composito primario si è verificato nel 19,1% dei pazienti a digiuno e nel 12,0% dei pazienti senza digiuno. L’analisi dell’intenzione di trattare ha mostrato una differenza media posteriore di -5,2% (IC 95% da -9,6 a -0,9) a favore dell’assenza di digiuno, confermando la non inferiorità del non digiuno con una probabilità superiore al 99,5%.

Il non digiuno era anche potenzialmente superiore al digiuno per l’esito primario con una probabilità del 99,1%. La differenza di rischio assoluta tra i gruppi era del 7,1% a favore del non digiuno, con un numero necessario da trattare di 14,1 per prevenire un evento di esito primario.

Non sono state osservate differenze significative negli eventi di esito secondario tra i gruppi. La soddisfazione del paziente era significativamente migliore senza digiuno rispetto al digiuno, con punteggi di 11 contro 15 (dove un punteggio più basso indica maggiore soddisfazione).

Il dottor Ferreira ha concluso affermando che, insieme ai dati di altri studi, ora c’è un forte segnale che il digiuno non è necessario per queste procedure. La rimozione del digiuno è sicura, preferita dai pazienti e offre vantaggi logistici per il sistema sanitario. Con queste nuove prove, è tempo di riconsiderare i requisiti di digiuno nelle linee guida cliniche.

Fonte: Ferreira D. SCOFF – Fasting or no fasting before cardiac catheterisation procedures. – ESC 24 – London.