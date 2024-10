23 Ottobre: Giornata internazionale del leopardo delle nevi. Come sostenere questa specie in pericolo e tutelare la biodiversità del pianeta

Ogni 23 ottobre si celebra la Giornata mondiale del Leopardo delle Nevi, un’occasione unica per riflettere sull’importanza di proteggere uno degli animali più rari ed affascinanti del Pianeta. In un mondo dove i cambiamenti climatici, l’inquinamento e l’azione dell’uomo stanno sempre più minacciando la biodiversità, sostenere la libertà e tutelare la vita del Leopardo delle Nevi può rappresentare un piccolo grande simbolo di cambiamento. La sua singolare bellezza e magnificenza – immersa perfettamente in un habitat selvaggio ed incontaminato – lo rende uno degli animali più affascinanti in Natura, a cui tutti noi non possiamo rinunciare.

Il Leopardo delle Nevi (Panthera uncia) è un felino straordinario che predilige i freddi paesaggi montani dell’Asia centrale. Grazie alla sua folta pelliccia, è in grado di adattarsi a temperature estremamente basse. Vive infatti in altitudini che spaziano dai 3.000 ai 4.500 metri, popolando regioni come l’Himalaya, il Tibet, le montagne della Mongolia e della Siberia. Le loro particolari larghe zampe (con pelliccia anche tra i polpastrelli) gli permettono di spostarsi agilmente sulla neve, proteggendo ed ammortizzando i movimenti sul terreno roccioso, aiutandosi con la coda per non perdere l’equilibrio. I maschi sono mediamente più grandi delle femmine e – abitando in un territorio molto vasto – comunicano tra loro lasciando diversi segni al loro passaggio (come raschiare il terreno con le zampe posteriori o lasciare tracce di urina sulle rocce) per marcare il territorio o individuare dove sono i compagni. Già da tempo, il Leopardo delle Nevi è una specie in grave pericolo d’estinzione a causa di diversi fattori che minacciano la sua sopravvivenza. Ma cosa possiamo fare concretamente per salvaguardarlo? Vediamolo insieme.

PERCHÉ IL LEOPARDO DELLE NEVI È UNA SPECIE IN PERICOLO

Come detto, il Leopardo delle Nevi è una specie in pericolo a causa di diversi fattori. In primis, i cambiamenti climatici hanno ridotto il suo habitat naturale, limitando la sua libertà di movimento e portando ad una veloce diminuzione delle prede disponibili. Ad esempio, l’altopiano tibetano – che ospita la metà dei Leopardi delle Nevi – ha visto un aumento della temperatura di 3 gradi negli ultimi 20 anni, eliminando fino a un terzo del loro habitat vitale. Il bracconaggio (per via della sua preziosa pelliccia) e le ritorsioni da parte dei pastori (che lo considerano una minaccia per il bestiame) sono invece un problema diretto alla loro sopravvivenza. L’espansione delle attività umane poi – come il turismo di massa e lo sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali – ha ulteriormente frammentato il suo habitat, incidendo sulle nascite delle nuove generazioni.

Il Leopardo delle Nevi svolge un ruolo cruciale nell’ecosistema montano. È un predatore al vertice della catena alimentare e la sua presenza è un indicatore di salute ambientale. Proteggere questa specie significa quindi anche salvaguardare l’intero ambiente in cui vive (inclusi altri animali e risorse naturali essenziali, come le riserve idriche). Per garantire a questa specie un futuro, è quindi essenziale ed urgente sviluppare e supportare progetti di conservazione atti a promuovere sia la protezione diretta del leopardo, sia un uso sostenibile delle risorse naturali all’interno del suo habitat. Nonostante la loro adattabilità infatti, i Leopardi delle Nevi sono da tempo una specie in pericolo di estinzione.

FAI LA DIFFERENZA CON IL WWF: ADOTTA ED AIUTA A SALVARE IL LEOPARDO DELLE NEVI

Le attuali iniziative di conservazione per il Leopardo delle Nevi si concentrano su diversi fronti e direzioni. Organizzazioni internazionali come il WWF e diverse realtà locali collaborano da anni sul territorio per tutelare questo felino e gli ecosistemi montani in cui vive, anch’essi minacciati. Gli sforzi sono concentrati oltre che nella conservazione, anche nel promuovere programmi di ricerca con lo scopo di ottenere maggiori informazioni sulla biologia della specie e in progetti di sensibilizzazione. Nell’Himalaya orientale, il WWF collabora con le comunità locali per monitorare i leopardi delle nevi e ridurre le uccisioni per rappresaglia, sostenendo le comunità nell’installazione di recinti a prova di predatore per il loro bestiame, imprese di sostentamento comunitarie e piani assicurativi locali innovativi.

L’anno scorso, nonostante l’indagine nazionale del “National Snow Leopard Survey 2022-2023” abbia dato risultati incoraggianti – segno che gli sforzi di conservazione vanno nella giusta direzione ed hanno un impatto positivo – molto c’è ancora da fare. Ecco perché, in occasione del prossimo 23 ottobre, adottando un Leopardo delle Nevi questa ricorrenza può diventare del tutto unica e speciale. Sostenendo i progetti di conservazione WWF puoi fare una grande differenza sul futuro di questa meravigliosa specie. Insieme, possiamo garantire che il Leopardo delle Nevi continui a regnare sereno tra le sue montagne ed essere osservato dalle prossime generazioni. I fondi raccolti attraverso le adozioni simboliche aiutano a continuare ed implementare i progetti di difesa e ricerca del WWF. Adottare simbolicamente un Leopardo delle Nevi è quindi un modo concreto e diretto per contribuire alla sua salvaguardia.

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ CHE CI CIRCONDA: TUTTI BENEFICI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LEOPARDO DELLE NEVI

Proteggere il Leopardo delle Nevi non significa soltanto salvare una specie, ma anche preservare l’intera biodiversità e garantire la salute degli ecosistemi montani. Questi ambienti forniscono risorse vitali, come acqua e aria pulita, e giocano un ruolo essenziale nella stabilità climatica globale. In occasione della Giornata mondiale del Leopardo delle Nevi, ti invitiamo a riflettere sull’importanza di questa specie e sull’urgenza di agire per proteggerla. Adotta simbolicamente un Leopardo delle Nevi oggi stesso e diventa parte di una comunità globale di sostenitori della natura che lavorano per un futuro più sostenibile. Fai davvero la differenza per il Pianeta.