Terapia ormonale in postmenopausa può rallentare invecchiamento

La terapia ormonale in postmenopausa può essere un potenziale strumento per rallentare l’invecchiamento biologico e promuovere la salute

Uno studio retrospettivo pubblicato su “JAMA Network Open” suggerisce che le donne in postmenopausa che hanno utilizzato la terapia ormonale (HT) potrebbero essere biologicamente più giovani rispetto a quelle che non l’hanno mai usata. La ricerca, condotta su donne nel Regno Unito utilizzando i dati della Biobank, ha esaminato nove biomarcatori legati al rischio di mortalità.

Minore discrepanza tra età fenotipica e cronologica

Le analisi aggiustate hanno rivelato che l’uso storico della HT è associato a una minore discrepanza tra l’età fenotipica e quella cronologica (-0,17 anni rispetto al gruppo che non ha mai usato l’HT, con un intervallo di confidenza del 95% da -0,23 a -0,10). Questa associazione è risultata più evidente nelle donne di status socioeconomico inferiore.

Le informazioni relative all’uso di HT, all’età di inizio dell’HT e alla durata dell’HT sono state raccolte tramite un questionario touchscreen. Il SES (stato socioeconomico) è stato valutato in base all’istruzione, al reddito familiare, all’occupazione e all’indice di deprivazione di Townsend.

Inoltre, le analisi hanno dimostrato che questa discrepanza fenotipica di età mediava l’associazione tra l’uso della HT e la riduzione del rischio di mortalità. Gli autori dello studio, Chenglong Li del National Institute of Health Data Science dell’Università di Pechino e Yufan Liu della Capital Medical University di Pechino, hanno riferito che questi risultati supportano l’uso della HT nelle donne in postmenopausa per promuovere un invecchiamento sano e affrontare le disuguaglianze di salute correlate.

I risultati in dettaglio

Qualsiasi durata dell’uso della HT è stata collegata a una minore discrepanza biologica nell’età, ma l’effetto più significativo è stato osservato con 4-8 anni di utilizzo (-0,25 anni, con un intervallo di confidenza del 95% da -0,35 a -0,15). Questo potrebbe tradursi in una riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause del 2,25% e del 5% per cause specifiche. Pertanto, l’entità delle associazioni osservate nel nostro studio potrebbe essere rilevante per la pratica clinica attuale.

Tra le 117.763 donne in postmenopausa (età media [DS], 60,2 [5,4] anni), 47.461 (40,3%) non hanno usato la HT. L’età fenotipica media era di 52,1 (7,9) anni. L’uso di HT è stato associato a una discrepanza biologica di invecchiamento inferiore rispetto al mancato uso di HT (β, -0,17 anni; IC 95%, da -0,23 a -0,10 anni).

Questa minore discrepanza nell’invecchiamento era più evidente in coloro che hanno iniziato la HT all’età di 55 anni o più (β, -0,32 anni; IC 95%, da -0,48 a -0,15 anni) e in coloro che hanno usato la HT da 4 a 8 anni (β, -0,25 anni; IC 95%, da -0,35 a -0,15 anni).

L’associazione tra HT e una minore discrepanza nell’invecchiamento era più evidente nelle donne con SES basso, con un’interazione significativa osservata per l’istruzione (istruzione superiore: β, -0,08 anni [IC 95%, da -0,17 a 0,01]; altri studi: β, -0,23 [IC 95%, da -0,32 a -0,14] anni; P per interazione = 0,02). La discrepanza fenotipica dell’invecchiamento ha mediato il 12,7% (IC 95%, dal 6,3% al 23,9%) dell’associazione tra HT e mortalità per tutte le cause e mortalità per causa specifica.

Necessità di ulteriori indagini

Tuttavia, ulteriori indagini in grado di fare inferenze causali sono necessarie per confermare questi risultati, poiché la HT non è priva di preoccupazioni. Ci sono stati dibattiti riguardo ai rischi e ai benefici della terapia ormonale nelle donne in postmenopausa. Ad esempio, gli studi della Women’s Health Initiative hanno rivelato che la HT aumenta i rischi di ictus e probabile demenza, mentre i rapporti del Nurses’ Health Study hanno mostrato potenziali ruoli protettivi della HT contro i principali eventi coronarici. Questi risultati incoerenti sollevano preoccupazioni sull’opportunità di iniziare la HT.

La Menopause Society afferma che il rapporto beneficio-rischio della HT è favorevole per trattare i sintomi vasomotori e prevenire la perdita ossea nelle donne di età pari o inferiore a 60 anni o per quelle che si trovano entro 10 anni dall’inizio della menopausa e non hanno controindicazioni.

Tuttavia, il rapporto beneficio-rischio può essere meno favorevole per le donne sopra i 60 anni o per quelle che iniziano la terapia ormonale più di 10 anni dopo l’inizio della menopausa, a causa del rischio di malattia coronarica, ictus, tromboembolia venosa e demenza.

Bibliografia

Liu Y, Li C. Hormone Therapy and Biological Aging in Postmenopausal Women. JAMA Netw Open. 2024 Aug 1;7(8):e2430839. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.30839. leggi