Screening per la fibrillazione atriale: studio ne evidenzi tutti i limiti

Secondo lo studio GUARD-AF, non ci sono prove che lo screening per la fibrillazione atriale continuo di 14 giorni riduca i ricoveri per ictus

Secondo lo studio GUARD-AF, i cui risultati sono stati esposti al Congresso ESC 2024 a Londra e pubblicati contemporaneamente su “JACC”, non ci sono prove che lo screening per la fibrillazione atriale (AF) utilizzando un monitor elettrocardiografico continuo di 14 giorni in persone di età =/>70 anni osservate nella pratica delle cure primarie riduca i ricoveri per ictus. Peraltro, i tassi degli eventi sono risultati bassi e lo studio non ha arruolato la dimensione del campione pianificata.

Non provata la riduzione dei tassi di ictus

La AF, che aumenta in modo indipendente il rischio di ictus ischemico e che è in gran parte reversibile con l’anticoagulazione orale, spesso non viene diagnosticata. Sebbene gli studi randomizzati che utilizzano approcci di screening a lungo termine aumentino l’identificazione della AF, nessuno studio ha stabilito che lo screening della AF riduca i tassi di ictus.

«Per colmare questa lacuna di conoscenza» ha spiegato il ricercatore principale, Renato D. Lopes, del Duke University Medical Center a Durham, «lo studio GUARD-AF (Reducing Stroke by Screening for Undiagnosed Atrial Fibrillation in Elderly Individuals) ha esaminato i partecipanti alle pratiche di assistenza primaria utilizzando un monitor elettrocardiografico continuo di 14 giorni per determinare se lo screening per la fibrillazione atriale abbinato al processo decisionale medico/paziente per l’uso di anticoagulanti orali riduce l’ictus e fornisce un beneficio clinico netto rispetto alle cure abituali».

GUARD-AF è stato uno studio prospettico, a gruppi paralleli, randomizzato e controllato, progettato per verificare se lo screening per la AF in persone di età =/>70 anni utilizzando un patch monitor elettrocardiografico continuo a singola derivazione di 14 giorni potesse identificare i pazienti con AF non diagnosticata e ridurre l’ictus.

I partecipanti sono stati randomizzati 1:1 allo screening o alle cure abituali. Gli esiti primari di efficacia e sicurezza erano il ricovero in ospedale per tutte le cause di ictus e sanguinamento, rispettivamente. Le analisi hanno utilizzato la popolazione intention-to-treat.

L’arruolamento è iniziato il 17 dicembre 2019 e ha coinvolto 149 siti di assistenza primaria negli Stati Uniti. La pandemia di COVID-19 ha portato alla cessazione prematura dell’arruolamento, con 11.905 partecipanti nella popolazione intention-to-treat. Il follow-up mediano è stato di 15,3 mesi (Q1-Q3: 13,8-17,6 mesi).

Risultati del confronto con il gruppo di cura abituale

L’età mediana era di 75 anni (Q1-Q3: 72-79 anni) e il 56,6% erano donne. Il rischio di ictus nel gruppo di screening è stato dello 0,7% rispetto allo 0,6% nel gruppo di cura abituale (HR: 1,10; IC 95%: 0,69-1,75). Il rischio di sanguinamento è stato dell’1,0% nel gruppo di screening rispetto all’1,1% nel gruppo di cura abituale (HR: 0,87; IC 95%: 0,60-1,26).

La diagnosi di FA è stata del 5% nel gruppo di screening e del 3,3% nel gruppo di cura abituale, e l’inizio dell’anticoagulazione orale dopo la randomizzazione è stato rispettivamente del 4,2% e del 2,8%. Nonostante gli esiti non positivi, afferma Lopes, «GUARD-AF ha dimostrato come un disegno di studio pragmatico semplice, che può virtualmente essere effettuato, sia una strategia pratica per lo screening della AF».

