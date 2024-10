Previsioni meteo 9 ottobre 2024: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024: clima più asciutto su tutte le regioni italiane dopo il nuovo passaggio perturbato

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia in questa prima decade di ottobre che ha visto l’alternanza di fasi di maltempo a brevi pause asciutte e soleggiate. Nella giornata di oggi avremo un graduale miglioramento del tempo su tutte le regioni, con residue precipitazioni sulle zone interne appenniniche e al Nord. Domani tempo ancora stabile e temperature in risalita: secondo i modelli meteo nei prossimi giorni avremo maggiore stabilità con valori termici in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge sul Friuli Venezia-Giulia. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con nuvolosità e schiarite su tutte le regioni. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi in arrivo a partire dai settori occidentali. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge su Toscana e Umbria, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo ma sempre con nuvolosità irregolare in transito, locali fenomeni tra Umbria e Marche. In serata e in nottata nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati e tempo asciutto ovunque. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in aumento sulle Isole Maggiori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .