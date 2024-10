Polillo riporta in libreria “Il caso della zitella acida” di Milward Kennedy

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali per Polillo “Il caso della zitella acida di Milward Kennedy, traduzione di Dario Pratesi

Matchings è il tipico villaggio inglese dove non succede mai nulla, ma le dicerie abbondano. Una di queste riguarda la morte di Alice Tomlin, un’insopportabile zitella ben poco amata persino dai suoi parenti, che soggiornava da tempo nella pensione locale. Il suo improvviso decesso per arresto cardiaco, dopo che per un paio di giorni aveva accusato forti disturbi digestivi, ha scatenato voci malevole che non risparmiano l’operato del medico (nonché la sua tendenza ad alzare il gomito) e alludono a un ritardo sospetto nell’invio del certificato di morte.

Quando giungono alle orecchie del colonnello Dawson, capo della polizia della contea, questi ordina la riesumazione del cadavere e scopre che nel sangue della donna ci sono abbondanti tracce di arsenico. Ma perché uccidere Miss Tomlin? Perché era ricca, ovvio, e sono in molti quelli che avevano interesse a che passasse a miglior vita. Per saperne di più, Dawson chiede al suo amico Francis Anthony, un pezzo grosso della comunità di Matchings, di svolgete delle indagini informali in vista dell’inchiesta. E quello che Anthony sarà in grado di rivelare al colonnello lascerà sbalorditi anche i lettori più smaliziati… Il romanzo (Poison in the Varish) fu pubblicato originariamente nel 1935.