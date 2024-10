Il vinile dell’album “Union” degli Ihlo arriva nei negozi di dischi

La band britannica di progressive rock Ihlo presenta una nuova ristampa 2024 e la prima pubblicazione in vinile del suo celebre album di debutto Union

La band britannica di progressive rock Ihlo presenta una nuova ristampa 2024 e la prima pubblicazione in vinile del suo celebre album di debutto Union. In uscita l’11 ottobre per la celebre label inglese Kscope, Union è caratterizzato da una fusione perfetta di progressive rock, elementi elettronici e deliziosi spunti pop, consacrato gli Ihlo come una forza emergente all’interno della scena musicale progressive, al momento della sua pubblicazione nel 2019. L’album ha raggiunto più volte il primo posto nella classifica “Progressive Metal” di Bandcamp e continua a essere ascoltato da fan di tutto il mondo.

Riguardo alla ristampa e della nuova collaborazione con Kscope, il cantante Andy Robison dichiara: “Siamo molto felici di poter finalmente pubblicare questo disco in vinile dopo molte richieste. È stato un lungo viaggio e speriamo che questa ristampa con l’incredibile remastering di Acle sia un ottimo modo per riascoltare o scoprire il suono degli Ihlo per la prima volta! Le canzoni di questo disco significano molto per noi e non vediamo l’ora di suonarle ancora nel tour di questo ottobre, prima di finire il secondo album ”.

“A smörgåsbord of artful ambience, dancing djent, and glossy pop hooks…

something of a cult classic””.

MAGAZINE PROG

Rimasterizzata da Acle Kahney dei TesseracT, la nuova edizione di Union sarà disponibile per la prima volta in vinile e in CD digipak con un libretto di 8 pagine. La ristampa contiene anche due esclusive registrazioni dal vivo tratte dall’elettrizzante esibizione della band al ProgPower Europe 2023, tracce che catturano l’energia e la musicalità che hanno reso gli Ihlo un gruppo di spicco nella comunità prog.

Ihlo

“Union”

DISC 1

A.1 Union [06:08] A.2 Reanimate [05:31] A.3 Starseeker [07:33] B.1 Hollow [06:59] B.2 Triumph [04:54] B.3 Parhelion [07:26]

DISC 2

C.1 Coalescence [15:15]

Bonus Tracks

D.1 In Stasis/Starseeker (Live at ProgPower Europe 2023) [09:31] D.2 Hollow (Live at ProgPower Europe 2023) [07:25]