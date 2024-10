Il film “Quando Hitler rubò il coniglio rosa” stasera su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie “Quando Hitler rubò il coniglio rosa” con Riva Krymalowski, Marinus Hohmann, Carla Juri: la trama del film

1933 Berlino. Anna ha 9 anni e suo fratello Max ne ha 12. Sono ebrei e nel momento in cui Hitler sale al potere, i due fratelli con la famiglia, sono costretti ad abbandonare la loro vita agiata per fuggire in Svizzera. Le cose però non vanno come sperato e i quattro debbono nuovamente partire per raggiungere Parigi. Anche lì la loro esistenza non sarà facile e dovranno conoscere l’indigenza senza avere la certezza che la Francia possa diventare la loro seconda patria.

E’ la trama del film “Quando Hitler rubò il coniglio rosa” che Rai Movie propone in prima serata mercoledì 9 ottobre 2024 alle 21:15.

Nel cast: Riva Krymalowski, Marinus Hohmann, Carla Juri, Oliver Masucci, Justus von Dohnanyi.