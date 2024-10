“Dietro lo scatto la mente” è arrivato alla seconda edizione

Con “Dietro lo scatto la mente”, dall’incredibile capacità di comunicazione di Nina Monica Scalabrin e Claudia Moretto percorreremo un nuovo viaggio attraverso l’arte

Venti di fuoco hanno invaso le terre d’oriente, il nostro pianeta sta bollendo a causa della sua ribellione climatica o per l’inferno che hanno generato le guerre. Il progresso sembra abbia invertito la sua marcia.

L’uomo è già alla ricerca di nuovi mondi da vivere e da esplorare lontani milioni di anni luce. Agli artisti il compito, ancora una volta, di raccontare un altro viaggio sensoriale, più profondo e magico.

Forse dell’arte vera è rimasto poco, l’intelligenza artificiale pare voglia rubarci il dono e questo fa paura come fa paura la scienza e le sue menzogne. Il progresso è diventato una trappola mortale ma l’arte vera non demorde, si rigenera, si modella a suo piacimento, non preferisce il passato, non fa distinzione tra spazio e tempo. Va avanti e si adatta e sembra sia l’unica forma di comunicazione visiva che non rappresenta una minaccia per l’umanità.

Dal genio creativo di Bansky e i suoi murales che sono puri messaggi che disegnano la storia, alla magia dello spettacolo più suggestivo della storia che si esprime attraverso la poesia della musica e alla luce delle candele. Gli artisti hanno contribuito a raccontare, non si sono mai fermati, non si sono mai dati pace.

I mecenati del mondo, i guerrieri creativi che vagano e attraversano la storia per tramandarla forse da un pianeta all’altro. Chissà dove finiremo portati dalla corrente del loro estro, chissà dove finiranno tutti i segnali provenienti dalla nostra civiltà.

“Noi ci abbiamo provato, a grande richiesta, abbiamo raccolto nuovamente indizi e sortilegi compiuti dall’arte dei popoli e li abbiamo messi dentro ad un’altra raccolta magnifica con nuovi esponenti della fotografia, della musica e questa volta anche dei disegnatori che parlano attraverso una matita e poi i poeti che hanno inventato rime, perché la verità sia più digeribile e sopportabile.”

Dall’incredibile capacità di comunicazione di Nina Monica Scalabrin e Claudia Moretto percorreremo un nuovo viaggio attraverso l’arte per capire come si è mossa l’intera massa dell’universo e scopriremo cose nuove, alcune mai raccontate, alcune riviste, alcune ridimensionate, perché l’arte è un tragitto interminabile di passione e amore per la storia del mondo.