Byblos Art Hotel Villa Amistà e Ristorante Amistà scelgono TAEDA per le attività di social media marketing e content creation

Il Byblos Art Hotel Villa Amistà ( www.byblosarthotel.com ), dimora veneta del XVI secolo dove arte, moda, ospitalità di lusso e ristorazione stellata si fondono nel cuore della Valpolicella, a pochi minuti da Verona, ha scelto TAEDA ( taeda.com ), agenzia di comunicazione veronese, per le attività di social media marketing e content creation.

L’attività di marketing e gli obiettivi

L’attività svolta da TAEDA si focalizza sulla gestione dei canali social – sia per l’hotel che per il ristorante – con produzione di contenuti di altissimo valore, in linea con l’identità del brand e volti alla valorizzazione di quelle che sono a tutti gli effetti delle vere e proprie eccellenza italiane. Per raggiungere questo obiettivo, TAEDA opera con una strategia di comunicazione integrata e multicanale, con focus principale sulla gestione dei contenuti sui social media in due lingue – italiano e inglese -, a cui si aggiunge la produzione di materiale fotografico e video, al fine di valorizzare ogni tratto distintivo della struttura in sé e renderla una vera e propria destinazione.

Il Byblos Art Hotel Villa Amistà, una location che sembra una galleria d’arte

Il Byblos Art Hotel Villa Amistà, che ha recentemente ottenuto la Chiave Michelin, riconoscimento riservato agli hotel speciali che si distinguono per architettura, servizio e personalità, offre attenzione ai dettagli e un’esperienza unica a tutti gli ospiti. La struttura ospita una straordinaria collezione di opere di artisti di fama mondiale, come Beatriz Millar, Marina Abramovic, Corrado Bonomi, Tony Cragg e Arnaldo Pomodoro. Grazie alla cura minuziosa nella selezione degli arredi e delle opere, la villa è stata trasformata in un autentico museo dedicato all’arte contemporanea e al design. 58 camere esclusive, il centro benessere eSpace Byblos per prendersi cura di corpo e mente e il Ristorante Amistà con cantina cinquecentesca attendono tutti coloro che vogliono godersi un soggiorno – ma anche solo un’incredibile esperienza culinaria – immersi in una parco mozzafiato e circondati da opere d’arte.

Ristorante Amistà: un’esperienza gourmet per vivere la Valpolicella e i suoi sapori

Nella cornice di questa splendida villa risiede anche il Ristorante Amistà, da una Stella Michelin, guidato dall’Executive Chef Mattia Bianchi, che guida un menù di ricette della tradizione e del territorio con importanti influenze moderne e dai risvolti creativi. È possibile scegliere tra menù degustazione, di terra, di pesce e vegatale, oppure ordinare alla carta. Immancabile poi decidere di accompagnare i piatti scegliendo da una lista di vini di oltre 1500 etichette direttamente dalla cantina cinquecentesca della villa. Un’occasione per assaporare piatti unici, in equilibrio perfetto tra tradizione e modernità, immersi in una location caratterizzata da arte contemporanea di inestimabile valore.

“Poter collaborare con eccellenze italiane come il Byblos Art Hotel Villa Amistà e il Ristorante Amistà rappresenta al tempo stesso una sfida ed un’opportunità che ci riempie di orgoglio. Desideriamo, contenuto dopo contenuto, comunicare quanto le esperienze vissute presso una villa veneziana del XVI secolo possano essere indimenticabili, offrendo agli ospiti anche un vero e proprio viaggio nell’arte e nel design contemporaneo. Vogliamo sottolineare inoltre al pubblico locale come la location si presti per esigenze differenti e raccontare la magia di un luogo dove storia e modernità si fondono, regalando emozioni e creando ricordi destinati a durare nel tempo.” – commenta Simone Puliafito, CEO e founder di TAEDA.

A sancire il valore della collaborazione, la direttrice del Byblos Art Hotel Villa Amistà Marina Coco: “Sin dal primo incontro TAEDA, nella figura di Simone e di tutto il team, ha compreso le nostre esigenze, superato le difficoltà ed è entrata in connessione con il nostro spirito. Trasmettere emozioni diventa facile se ci si emoziona lavorando insieme.”