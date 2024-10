Alla Galleria Leblon prosegue la mostra “Whispers of Inspiration”

Alla Galleria Leblon a Venezia, prosegue la mostra personale di SMWZ (Sibylle Monica Wirth Zubler) “Whispers of Inspiration”

Prosegue a Venezia, presso la Galleria Leblon in Fondamenta Zorzi – 368, proprio di fronte alla Peggy Guggenheim Collection, Whispers of Inspiration: Exploring Inner Light Realms. Si tratta della mostra personale di Sibylle Monica Wirth Zubler, conosciuta come SMWZ. L’esibizione è al contempo l’espressione del viaggio interiore, così forte e sentito dall’artista svizzera, e la condivisione empatica e autentica del “sentire” di Sibylle che si apre e si confronta con il pubblico.

L’evento esperienziale che l’artista propone esprime la connessione, il legame tra SMWZ, l’opera d’arte e il pubblico potenziando la relazione spirituale che il suo processo artistico contiene.

Come scrivono nel testo curatoriale, Nicolas Fiedler e Giulia Mastrangelo «L’ispirazione è il sottile e silenzioso sussurro dell’universo che ci guida a vedere oltre l’ordinario e ad abbracciare l’infinito potenziale che abbiamo dentro.

Apre alle verità più intime o universali e ci conduce attraverso un’intuizione brillante.

Questo potenziale di creatività artistica o ascolto artistico che noi umani possediamo ci permette, se assecondato, di creare un ponte tra terreno e divino.

Per coloro che scelgono d’impegnarsi profondamente con questa energia, essa diventa non solo una conseguenza, ma un principio guida, un motto che dà forma al loro percorso di realizzazione».

Sibylle presenta i propri lavori per entrare in una connessione più profonda, le sue opere sono come dei sistemi interconnessi, la pittura e la poesia sono in un rapporto di ut pittura poesis, mentre le sue sculture sono delle traduzione tridimensionali dei suoi dipinti.

La sua personale veneziana vuole cercare di esprimere appieno la sua scelta di usare l’arte per esplorare ed esprimere le molteplici strade offerte dalla creatività e dall’esistenza.

Rispetto ad altri artisti, la proposta di Sibylle invita una buona propensione a rapportarsi con gli altri con empatia, oltre al coraggio di mostrare la propria sensibilità attraverso un percorso creativo. Continuano Fiedler e Mastrangelo «insegnare non solo a vedere ma anche a sentire».

Fortunati coloro che conoscono meglio sé stessi, trovando la luce dentro di loro e lasciandola risplendere all’esterno. Con questa mostra scegliamo di parlare di un processo e di una visione unica, invitandovi a immergervi nell’arte e nella possibilità di conoscere meglio, una personalità di straordinaria spiritualità come SMWZ.