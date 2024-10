Al via processo di certificazione per il più grande convertitore di energia delle maree

Lloyd’s Register ha firmato un accordo con Orbital Marine Power Ltd per avviare il processo di certificazione per il più grande convertitore di energia delle maree al mondo

Lloyd’s Register ha firmato un accordo con Orbital Marine Power Ltd per avviare il processo di certificazione per il più grande convertitore di energia delle maree (TEC) al mondo. Una volta in funzione, la prossima generazione di O2-X TEC di Orbital sarà in grado di fornire 2,4 MW di energia elettrica, secondo il comunicato di LR.

La valutazione sarà effettuata in conformità con lo standard internazionale per la qualificazione tecnologica (IEC TS 62600-4) e il documento operativo IECRE associato (OD 310-4). Lloyd’s Register ha assegnato dieci specialisti per valutare vari aspetti del TEC rispetto ai documenti sopra menzionati e ad altri standard IEC e ISO applicabili. Il risultato di una valutazione primaria si tradurrà in una dichiarazione di fattibilità IECRE per il TEC.

Il processo di qualificazione della tecnologia IECRE include la verifica e la convalida della tecnologia in fase di valutazione. Le attività di verifica si concludono con una IECRE Feasibility Statement, mentre la convalida termina con una IECRE Conformity Statement per la qualificazione della tecnologia.