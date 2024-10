Parkinson: Regeneron nel programma di studio su biomarcatori digitali

Regeneron ha aderito al programma di partnership di Koneksa per la condivisione dei dati, incentrato sullo studio a distanza della progressione della malattia di Parkinson

La società Usa di tecnologia sanitaria Koneksa ha annunciato che Regeneron ha aderito al suo programma di partnership per la condivisione dei dati, incentrato sullo studio a distanza della progressione della malattia di Parkinson. Nell’ambito della partnership, Regeneron otterrà l’accesso in tempo reale ai dati de-identificati, al monitoraggio dello studio e ai risultati delle analisi.

Regeneron è il secondo partecipante a firmare dopo Merck & Co. che ha aderito al programma a marzo.

Chris Benko, CEO di Koneska, ha sottolineato che l’individuazione dei segni precoci della malattia di Parkinson e la convalida di potenziali biomarcatori sono fondamentali. “Stiamo guadagnando slancio con l’aggiunta di Regeneron al nostro gruppo”, ha dichiarato. “Il nostro obiettivo è quello di riunire le aziende biotecnologiche e farmaceutiche con la condivisione e l’analisi dei dati in tempo reale per accelerare la convalida e l’adozione di misure digitali per sbloccare più dati negli studi clinici”.

Nella sua fase iniziale, lo studio osservazionale LEARNS condotto da Koneksa valuterà a distanza la progressione della malattia di Parkinson nell’arco di 12 mesi in un massimo di 70 pazienti. I ricercatori raccoglieranno le misure utilizzando il Neuroscience Toolkit di Koneksa, che comprende valutazioni basate su iPhone per il monitoraggio attivo e indossabili al polso per il monitoraggio passivo. Il primo paziente è stato arruolato nello studio LEARNS a febbraio.

“In Regeneron crediamo che i biomarcatori digitali abbiano il potenziale per migliorare lo sviluppo di nuovi farmaci, e la collaborazione contribuisce a rendere tutto ciò una realtà”, ha dichiarato Gary Herman, vicepresidente senior di Regeneron. “La comunità di sindacati di dati di Koneksa ci permette di sfruttare le competenze collettive e di ottenere approfondimenti che informeranno le future terapie in fase di sperimentazione per la malattia di Parkinson”.

Koneksa prevede che la combinazione dei dati digitali longitudinali con i dati clinici dello studio LEARNS consentirà di effettuare analisi della storia naturale, migliorare la progettazione degli studi e la formulazione delle coorti e rafforzare le analisi dei dati.

L’azienda di tecnologia sanitaria ha sottolineato i vantaggi del suo programma, osservando che i partecipanti hanno accesso immediato e continuo ai dati e ai risultati grazie a un contratto di licenza d’uso perpetuo. Queste informazioni possono essere utilizzate per scopi di ricerca, sviluppo e regolamentazione.

“I biomarcatori digitali stanno ridisegnando lo sviluppo dei farmaci e noi stiamo fornendo le prove e la comunità per queste metodologie pionieristiche”, ha dichiarato Dave Hurry, Chief Data Officer di Koneksa.