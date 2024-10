Lo speciale “Giuseppe Verdi. La musica, i luoghi e la storia” stasera su Rai Storia

Uno speciale sul “Cigno” di Busseto in onda in prima serata su Rai Storia: “Giuseppe Verdi. La musica, i luoghi e la storia”

Giuseppe Verdi è certamente uno dei compositori italiani di musica operistica e classica più noti e apprezzati al mondo. La sua opera e la sua vita hanno scandito costantemente il XIX secolo, punteggiando in campo artistico e creativo l’opera filosofica, politica e militare di Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, nel corso del Risorgimento e verso e oltre l’unità d’Italia. Lo racconta lo speciale Rai Cultura di Pierluigi Castellano, con la regia Leonardo Sicurello “Giuseppe Verdi – La musica, i luoghi e la storia” in onda martedì 8 ottobre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, in occasione dell’anniversario della nascita il 10 ottobre 1813,

I capolavori di Verdi continuano costantemente ad essere messi in scena nei più grandi teatri d’opera internazionali coinvolgendo i più grandi artisti (direttori, orchestre, cantanti e registi) di ogni epoca. In questo speciale la musica di Verdi, la vita e gli accadimenti storici vengono analizzati e ricostruiti da alcuni tra gli studiosi ed artisti più competenti, come tra gli altri il musicologo Paolo Gallarati e il direttore d’orchestra Daniele Gatti.