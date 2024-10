La rivelazione di Bob Woodward: Trump mandava in segreto test Covid a Putin

Trump mandava segretamente test Covid all’amico Putin: “Non dirlo a nessuno, ti odieranno”. Lo rivela Bob Woodward nel suo nuovo libro

“Per favore, non dire a nessuno che me li hai mandati”. “Non mi interessa…”. “No, no. Non voglio che tu lo dica a nessuno perché la gente si arrabbierà con te, non con me. A loro non importa di me”. Parlavano così, al telefono, Vladimir Putin e Donald Trump in piena pandemia. Trump non era già più Presidente degli Stati Uniti, ma secondo il nuovo libro in uscita di Bob Woodward, “War”, i due erano rimasti segretamente in contatto.

Citando un collaboratore dell’ex presidente, Woodward scrive che ci sono state “fino a sette” telefonate tra i due, da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca. Woodward svela anche che nel pieno della pandemia Trump aveva inviato al leader russo, isolatosi per paura di contrarre il virus, dei test per il Covid.

Woodward racconta un momento a Mar-a-Lago in cui Trump dice a un suo assistente di lasciare la stanza “per fare una telefonata privata con il presidente russo Vladimir Putin”.