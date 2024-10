In libreria “Ricochet – Resistere lontana da te” di Krista e Becca Ritchie

Le dipendenze, la lontananza, la famiglia: nuove sfide per Lily e Lo nel secondo capitolo della saga “Addicted” di Krista e Becca Ritchie

Da quando Loren Hale, il migliore amico e grande amore di Lily, è andato in un centro di riabilitazione per alcolisti, è come se si fosse portato via un pezzo del suo cuore. Non è facile per lei resistere alla distanza ma soprattutto gestire la sua dipendenza e astenersi dal sesso per novanta giorni. Ma la nuova Lily si sta impegnando a cambiare e a essere più presente con la sua famiglia. In particolare con le sorelle: Rose, l’imprenditrice alle prese con una burrascosa relazione e Daisy, la top model quindicenne che cerca di attirare l’attenzione su di sé a qualsiasi costo.

Ovviamente senza svelare il suo grande segreto, perché se i suoi genitori sapessero davvero di che cosa è capace, la ripudierebbero. La cosa più insopportabile, però, è non avere notizie di Lo. E se lui, al ritorno, non la volesse più? In fondo, la loro relazione è così disfunzionale che non ci sarebbe da stupirsi se decidesse di andarsene per sempre. Nel frattempo, Lily non può fare altro che aggrapparsi ai ricordi della loro lunga storia, perché, dopotutto, ci sono sempre stati l’uno per l’altra. E se alcuni amori sfiorano la superficie, altri sono così profondi che si insinuano sotto la tua stessa pelle.