Il film “Voci d’oro” di Evgeny Ruman stasera su Rai 5: la trama

E’ il 1990. Gli ebrei russi Raya e Victor migrano a Gerusalemme dopo il crollo della Cortina di Ferro. Entrambi doppiatori, i due vanno in cerca di un impiego, ma in Israele non c’è bisogno del loro talento.

Per mantenersi Raya trova lavoro in un call center erotico, mentre Victor viene assunto in una videoteca per doppiare in russo film piratati. È il film “Voci d’oro” di Evgeny Ruman, in onda martedì 8 ottobre alle 21.15 su Rai 5. Nel cast, Maria Belkin, Vladimir Friedman, Evelin Hagoel, Uri Klauzner, Elizabeth Kon.